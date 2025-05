Lula: ato 'vergonhoso e covarde' de Israel matou 9 filhos de médica em Gaza

"Já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança", disse Lula. - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou neste domingo (25/5) de "vergonhoso e covarde" o ataque aéreo de Israel que matou nove filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar na Faixa de Gaza, no sábado (24). O bombardeio atingiu a casa de Najjar, na cidade de Khan Younis, região sul de Gaza.

Lula criticou em tom duro as ações de Israel no conflito, e disse que o único objetivo do governo israelense é expulsar os palestinos de seu território. Ele também voltou a chamar de "genocídio" o ataque a Gaza.

"A morte de nove dos 10 filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar, como consequência de ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza, no sábado, é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente e seu marido, também médico, seguem internados em estado crítico", escreveu o presidente em nota à imprensa, e publicada nas redes sociais.

Uma bomba atingiu a casa da médica enquanto ela estava fora, matando nove dos seus dez filhos. O mais novo era um bebê de seis meses de idade, e o mais velho tinha 12 anos de idade. Os únicos sobreviventes foram um garoto de 11 anos e Hamdi al-Najjar, marido de Alaa e também médico. Ambos estão em estado crítico, e Hamdi perdeu um braço na explosão.

Nova ofensiva contra Gaza

Israel iniciou nas últimas semanas uma nova ofensiva em Gaza, que incluiu também um bloqueio à região, impedindo a entrada de alimentos e remédios. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que quer "tomar o controle de Gaza", e foi duramente criticado por outras nações. O Brasil também condenou a ofensiva, por meio de nota do Itamaraty.

"Esse episódio simboliza, em todas as suas dimensões, a crueldade e desumanidade de um conflito que opõe um estado fortemente armado contra a população civil indefesa, vitimando diariamente mulheres e crianças inocentes", escreveu ainda o presidente Lula.

"Já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas. O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território", acrescentou.

Mais de 50 mil palestinos já morreram por ataques israelenses desde o início da guerra. O conflito começou após ataque terrorista do grupo palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.139 israelenses.