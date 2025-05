Barroso sobre anúncio dos EUA de restringir vistos: "Não aconteceu nada que precise falar"

"Não aconteceu nada que eu precise falar", afirmou Barroso a jornalistas, nesta quarta-feira (28/5), pouco antes do início da sessão plenária do STF - (crédito: Antônio Augusto/STF)

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), negou-se comentar o anúncio do governo dos Estados Unidos, que falou em restringir a concessão de vistos a estrangeiros que, na avaliação do presidente Donald Trump, "censurem" cidadãos norte-americanos.

"Não aconteceu nada que eu precise falar", afirmou Barroso a jornalistas, nesta quarta-feira (28/5), pouco antes do início da sessão plenária do STF. O presidente do Supremo referiu-se ao anúncio do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, que afirmou — pelo seu perfil no X — que o país vai restringir vistos.

"Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram", escreveu Rubio.

Embora não cite especificamente o Brasil, publicação do secretário Rubio corrobora movimentos adotados pelos EUA na briga contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo a declaração do secretário, a ação de restringir vistos visa lidar com o que ele descreveu como "ações flagrantes de censura" empreendidas por algumas autoridades estrangeiras contra empresas de tecnologia e indivíduos americanos, apesar de não possuírem a devida autoridade para tal.

Rubio fundamentou a medida ao declarar que a liberdade de expressão é um "direito inato" e fundamental para o modo de vida dos norte-americanos. Ele enfatizou que governos de outros países não possuem jurisdição sobre esse direito.

O Correio aguarda respostas do Itamaraty sobre se o governo brasileiro tomará medidas em reação a essa postura anunciada por Rubio.