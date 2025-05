PL da Devastação: mobilização nas redes convoca protestos pelo país; veja horários e locais

A medida, que institui a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, flexibiliza concessão de licenciamentos ambientais para obras de potencial degradação do meio ambiente - (crédito: Divulgação/Ibama)

Neste domingo (1º/6), milhares de pessoas em 15 capitais brasileiras devem se reunir em manifestações contra o Projeto de Lei 2.159/2021, conhecido como PL da Devastação. A medida, que institui a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, flexibiliza concessão de licenciamentos ambientais para obras de potencial degradação do meio ambiente e cria a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), onde o próprio empresário pode autodeclarar o empreendimento como viável, mesmo sem a qualificação necessária.

O movimento de pressão contra a medida é articulado pela Rede Converge Brasil em parceria com organizações da sociedade civil em vários pontos do país. Na capital Recife (PE), a mobilização acontece em outra data, na próxima quinta-feira (5/6).

Confira as capitais que promovem protestos neste domingo:

Brasília — 10h no Eixão do Lazer, altura da 207 Norte

Aracaju (SE) — 16h na Praia da Cinelândia, em Atalaia

Belém (PA) — 9h, Praça da República

Curitiba (PR) — Largo da Ordem (Ruínas), às 9h

Florianópolis (SC) — 11h, na Ponte Hercílio Luz

Goiânia (GO) — 16h, Praça Universitária

João Pessoa (PB) — 15h, Busto Tamandaré

Maceió (AL) — Rua Fechada da Ponta Verde, 8h30

Manaus (AM) — 9h, em frente à Praça da Matriz

Minas Gerais — 9h, na Praça da Liberdade

Porto Alegre (SP) — Arcos da Redenção, 10h

Rio de Janeiro (RJ) — 9H30, Praia Vermelha

Salvador (BA — 10h, Farol da Barra

São Paulo (SP) — Às 14h em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp)

Recife (PE) — 13h, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe)

Teresina (PI) — Avenida Dep. Paulo Ferraz/BR 226, às 16h.

Outras cidades também aderiram ao movimento, como Santos e Ubatuba, em São Paulo, e Uberlândia (MG). Em Alto Paraíso de Goiás (GO), as manifestações iniciam às 9h30, em frente a praça do Centro de Apoio ao Turista (CAT).