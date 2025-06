Gleisi diz que governo pretende reverter o PL do licenciamento ambiental

A deputada também destacou o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na construção histórica da política ambiental no país."Os corajosos avanços na legislação ambiental em nosso país não teriam sido possíveis sem o compromisso do presidente Lula ao longo de seus governos". - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

A ministra das Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, declarou, neste domingo (01/6), que o governo federal está atuando, junto com a ministra Marina Silva, para impedir o avanço de medidas que fragilizam as normas de licenciamento ambiental no Brasil. Segundo a parlamentar, o objetivo é reverter a “descaracterização” das regras que protegem os biomas nacionais.

A declaração foi postada em sua rede social X (antigo Twitter). "Estamos trabalhando, junto com a ministra Marina Silva, para reverter a descaracterização das normas de licenciamento ambiental que protegem os biomas brasileiros”, escreveu Gleisi, em publicação nas redes sociais. A deputada também destacou o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na construção histórica da política ambiental no país. “Os corajosos avanços na legislação ambiental em nosso país não teriam sido possíveis sem o compromisso do presidente Lula ao longo de seus governos".

A manifestação ocorre em meio à crescente pressão de ambientalistas e da sociedade civil contra o Projeto de Lei 2.159/2021, que flexibiliza o licenciamento ambiental e já foi aprovado no Senado. A proposta segue agora para votação final na Câmara dos Deputados.

A deputada também reforçou o alinhamento entre o governo federal e a ministra Marina Silva, que recentemente foi alvo de hostilidades no Senado ao defender a manutenção das normas ambientais. O debate se intensifica às vésperas da COP30, que será sediada em Belém (PA), e do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

Neste domingo, inclusive, várias cidades do país, realizaram manifestações com o projeto de lei. No DF, um grupo de pessoas se reuniu no Eixão do Lazer, na Asa Norte para debater o tema com os frequentadores do local e colher assinaturas contra o PL.

