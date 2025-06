Erika Kokay rebate alerta da embaixada dos EUA sobre o DF: "Preconceituosa"

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) repudiou neste domingo (01/6) o comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, que classificou algumas regiões administrativas do Distrito Federal (DF) como áreas que requerem maior cautela por parte de cidadãos norte-americanos, que visitarem a capital. A manifestação da deputada foi por meio da rede social X (antigo twitter).

No comunicado, a representação diplomática diz que o Brasil possui crimes violentos, facções, tráfico de drogas e que é preciso cuidado ao transitar algumas cidades. No caso do DF. Segundo o documento, as cidades de Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá devem ser evitadas, especialmente no período entre as 18h e as 6h, pois fazem parte do que eles classificam de Nível 4, espécie de medidor de risco.

Para a parlamentar, a posição da embaixada é “preconceituosa, ignorante” e representa uma visão distorcida e discriminatória das periferias do DF. “Classificar Ceilândia, Santa Maria, Paranoá e São Sebastião como equivalentes a zonas de guerras é preconceituosa, ignorante e merece ser repudiada por todo o DF, até mesmo pelo governador e pela vice, que comemoraram a vitória de Trump em 2024", finalizou a deputada, fazendo referência ao governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão.



