Lula chega em Paris para reunião com Macron e homenagens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em Paris na tarde desta quarta-feira (4/6). Na agenda (confira abaixo), o líder brasileiro terá uma série de reuniões com o presidente da França, Emmanuel Macron, e participará de cerimônias na capital francesa.

A visita do petista na França ocorre a convite direto feito por Macron. Lula, que viajou acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, foi recebido na pista de pouso pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot.

No X (antigo Twitter), o presidente brasileiro destacou que ele e Macron discutirão “acordos de cooperação nas áreas de meio ambiente, tecnologia, defesa, energia e saúde”. Além dos encontros bilaterais, a agenda de Lula em Paris inclui a participação no Fórum Econômico França-Brasil e na Conferência dos Oceanos da ONU, que terá início na próxima segunda-feira em Nice.

Já em Paris, o presidente recebeu de seus apoiadores um lenço preto e branco — que simboliza a luta palestina — na chegada do hotel onde está hospedado. No local, de acordo com informações da Folha de S. Paulo, havia cerca de 50 militantes que gritavam ‘Lula guerreiro do povo brasileiro".

Agenda

A agenda oficial de Lula terá início às 10h de amanhã (6), com uma cerimônia prevista para ocorrer no Palácio dos Inválidos. Às 11h, haverá reunião entre o petista e Macron no Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa. Após esse encontro, às 12h, participará de uma cerimônia de assinatura de atos e concederá declaração conjunta à imprensa.

Entre os períodos da tarde até a noite, Lula terá agenda com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, além de encontrar com a comunidade brasileira na capital francesa e assistir a uma apresentação musical franco-brasileira e de um jantar oferecido por Emmanuel Macron e pela primeira-dama da França, Brigitte Macro.

A comitiva brasileira na França contará com os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski (Justiça), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Carlos Fávaro (Agricultura), Margareth Menezes (Cultura), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Também estão na comitiva de Lula na França os senadores Chico Rodrigues (PSB-RR) e Giordano (MDB-SP), além dos deputados federais Pedro Campos (PSB-PE), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Túlio Gadelha (Rede-PE).