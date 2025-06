Redata: governo anuncia política para atrair data centers e impulsionar IA no país

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quinta-feira (5/6) que o governo federal lançará, nos próximos dias, uma política específica para atrair investimentos em data centers e em inteligência artificial (IA) no Brasil. Batizada de Redata, a iniciativa deve estabelecer diretrizes e incentivos para fomentar a infraestrutura digital no país, em meio ao crescimento da demanda global por capacidade computacional.

A declaração foi feita durante a cerimônia de abertura do ABDIB Fórum 2025 — Infraestrutura: Caminho para o Desenvolvimento Sustentável, realizado em Brasília. O evento é promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) e ocorre ao longo do dia no Centro de Convenções Brasil 21, reunindo 70 CEOs e centenas de representantes da indústria de infraestrutura, além de autoridades do setor público e especialistas em regulação. “Nós deveremos ter um recorde de data centers e inteligência artificial no Brasil. Estamos lançando nos próximos dias o Redata, que é a toda a política para atração de data centers e inteligência artificial”, afirmou.

Leia também: Alckmin aposta em diálogo com os EUA para reverter tarifaço sobre o aço

Segundo Alckmin, o Brasil possui uma vantagem competitiva relevante nesse cenário, a disponibilidade de energia limpa e abundante, condição essencial para a instalação de grandes estruturas tecnológicas. “O grande limitador da IA no mundo é a energia, e o Brasil tem energia abundante e renovável”, destacou o presidente em exercício.

Ao longo do dia, o Fórum da ABDIB será palco de oito painéis temáticos, discutindo temas como segurança jurídica, modernização regulatória no setor elétrico, os desafios logísticos e de transporte, além de infraestrutura social e saneamento. Os debates também abrangem pautas de projeção internacional, como a COP30, que será sediada em Belém (PA), e a atuação do Brasil no grupo dos BRICS.

Durante o evento, Alckmin também anunciou a assinatura de um crédito especial para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na França. A medida tem como foco a conclusão das obras da ferrovia Transnordestina, especialmente o trecho estratégico até o Porto do Pecém, no Ceará. “É um crédito que vai ajudar a terminar a Transnordestina, o trecho que vai até Pecém no Ceará”, declarou.