TCU prestará homenagem a José Sarney pelos 40 anos da redemocratização

O Tribunal de Contas da União (TCU) realiza nesta terça-feira (10/6), às 14h30, uma sessão solene em homenagem aos 40 anos da redemocratização do Brasil. O evento será realizado na Sala de Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, na sede do tribunal, em Brasília. A cerimônia marcará um tributo institucional ao ex-presidente José Sarney, figura central na transição do regime militar para o período democrático iniciado em 1985.

Convidado para prestar a homenagem principal, o embaixador do Brasil em Portugal e ministro emérito do TCU, Raimundo Carreiro, vai enaltecer a contribuição de Sarney à reconstrução das instituições democráticas. À época vice na chapa de Tancredo Neves, Sarney assumiu como o primeiro presidente da Nova República após a morte do titular eleito, conduzindo o país em um dos períodos mais sensíveis e tristes da história política recente.

A sessão foi convocada pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, e integra a agenda de celebrações que reconhecem os marcos históricos da democracia brasileira.

Ao Correio, o ex-presidente Sarney já havia declarado que a democracia brasileira permitiu que o país superasse duas décadas de regime militar e consolidasse um sistema em que todos os cidadãos têm voz ativa na escolha de seus líderes. “Liberdade em todos os cantos, e o povo brasileiro escolhendo os seus sucessores com a alternância no poder”, afirmou. Segundo ele, essa pluralidade reforça a maturidade política do Brasil, que soube superar desafios e manter um regime democrático sólido.