Começa reunião entre governo e Congresso sobre equilíbrio fiscal

O deputado Hugo Motta disse, no sábado (7/6), que pode pautar na terça-feira (10/6) a votação de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para revogar esse decreto, caso a reunião com o governo não chegue a um acordo - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Começou, na noite deste domingo (8/6), a reunião entre o governo e o Congresso para discutir alternativas ao decreto de aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e construir um acordo para bancar reformas estruturais.

Da parte do Executivo, participam do encontro os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Já na representação do Congresso, estão presentes na reunião lideranças partidárias, além dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Ultimato

O encontro deste domingo ocorre em meio às pressões do Congresso contra o aumento de alíquotas do IOF. O deputado Hugo Motta disse, no sábado (7/6), que pode pautar na terça-feira (10/6) a votação de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para revogar esse decreto, caso a reunião com o governo não chegue a um acordo.

"Temos um respeito muito grande pelo colégio de líderes. Vamos amanhã, após a apresentação das medidas do governo, decidir sobre o PDL, que pode entrar na pauta na próxima terça-feira. Tudo isso será deliberado após essa conversa de amanhã (domingo)”, disse a jornalistas.

Diálogo

Horas antes da reunião, neste domingo, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ressaltou manter os diálogos com Hugo Motta e Davi Alcolumbre para definir ajustes que manterão o equilíbrio fiscal.

"Estamos dialogando com os líderes do Congresso, com os presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre, para fazer alguns ajustes para manter o equilíbrio fiscal", escreveu Gleisi, em seu perfil no X. Na publicação, ela também criticou o que classificou como especuladores ou pessoas que "torcem contra" o país.

Segundo a ministra, "o compromisso" de Lula é manter o país na rota do desenvolvimento. Enquanto alguns especulam e outros torcem contra o país, Lula trabalha com seriedade e confiança por um Brasil melhor".