Lula visita sede da Interpol e alerta contra crime organizado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou nesta segunda-feira (9/6) a sede da Interpol, em Lyon, na França, e assinou um acordo de cooperação com a polícia internacional no combate ao crime organizado.

Em discurso, Lula destacou a importância de a Interpol ser chefiada por um policial federal brasileiro atualmente, e alertou que o crime organizado atua em empresas, na política, no futebol e na cultura.

"O crime organizado, você não enfrenta uma simples quadrilha. Você não enfrenta uns simples grupos. São verdadeiras empresas multinacionais que estão envolvidas dentro das empresas, estão envolvidas na política, no Judiciário, no futebol, em toda parte da cultura", declarou Lula durante a solenidade.

"É como se fosse um polvo de muitos tentáculos tentando tomar conta de tudo o que é errado no mundo. Por isso eu estou muito, muito feliz com a tua eleição para secretário-geral da Interpol", acrescentou o presidente, dirigindo-se ao policial federal Valdecy Urquiza, eleito no final do ano passado para chefiar a corporação. Ele é o primeiro brasileiro no cargo.

Segundo Lula, o combate às organizações criminosas exige cooperação entre os países, e a asfixia dos mecanismos de financiamento, principalmente da lavagem de dinheiro. Para ele, a expansão do crime internacional é "uma das consequências perversas da globalização".

Interpol enfrenta "criminosos mais perigosos do planeta", diz Lula

O chefe do Executivo disse ainda que a Interpol "atua na busca e apreensão de alguns dos criminosos mais perigosos do planeta, combate o terrorismo, resgata vítimas de tráfico e de exploração sexual, e protege o meio ambiente".

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi incluída recentemente na lista de procurados após fugir do Brasil para escapar da prisão. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de reclusão por auxiliar um hacker a invadir o sistema de mandados judiciais do Conselho Nacional e Justiça (CNJ).

A Declaração de Intenções firmada entre o Brasil e a Interpol vista reforçar a cooperação para enfrentar o crime organizado, desarticular organizações criminosas transnacionais, apoiar a modernização dos órgãos de segurança do Brasil e da América Latina, e promover a proteção a grupos vulneráveis e os direitos humanos na atuação policial.