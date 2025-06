Cid diz que Moraes foi xingado por militares e ministro reage: "Estou acostumado"

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e réu colaborador, Mauro Cid informou em interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (9/6), que o juiz instrutor e relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, foi alvo de críticas em uma “conversa de bar” entre militares do Exército, em 2022. O encontro tratava-se de uma confraternização feita anualmente entre os membros das forças armadas.

“O senhor foi muito criticado, criticaram muito, xingamentos que o senhor recebe”, disse o réu colaborador frente a frente com o juiz instrutor. Moraes, com senso de humor, disse estar acostumado com as críticas.

“Mas não teve nada como ‘temos que acabar com ele', foram comentários como ‘esse cara desgraçado’, houve um grau de informalidade”, comentou Cid. O réu colaborador disse ainda que Bolsonaro não mobilizou as manifestações antidemocráticas após o segundo turno, que se estenderam até o dia 8 de janeiro de 2023, mas que ele tampouco tentou impedir a disseminação dos atos golpistas. “Ele manteve como estava”, disse.

O advogado José Luis de Oliveira Lima, defesa do general Walter Braga Netto - réu preso preventivamente por tentar interferir nas investigações e ex-ministro da Casa Civil na gestão de Bolsonaro -, indagou Mauro Cid se ele recordava o local, horário e dia em que a sacola de vinho foi entregue com o dinheiro para possivelmente financiar as manifestações em frente aos Quartéis Generais (QG) do Exército espalhados pelo país.

“Foi no Alvorada, mas o horário creio que foi pela manhã, eu deixei ao lado do batente da minha mesa, escondido até chegar o pessoal que ia lá pegar, o local efetivo não lembro, na garagem, no corredor, na sala [do ajudante de] ordens, mas eu deixei perto do meu pé na minha mesa”, comentou.

O interrogatório de Cid durou cerca de 4 horas. Ele foi questionado por Moraes, pelo procurador-geral da República e responsável pela denúncia da trama golpista, Paulo Gonet, pelo ministro Luiz Fux, do STF, e pelos advogados dos réus Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto.