"Todos estão com Gilson", diz assessoria após prisão do ex-ministro

A assessoria do ex-ministro do Turismo Gilson Machado confirmou ao Correio que ele está acompanhado por três advogados. Ele foi preso nesta quinta-feira (13/6), em Pernambuco. “Todos estão com Gilson resolvendo a prisão preventiva”, declarou a assessoria de imprensa.

A prisão ocorreu no contexto de uma investigação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de facilitar a saída do Brasil de Mauro Cid — ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro — por meio da emissão de um passaporte português.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, há indícios de que Gilson Machado tenha atuado diretamente nesse processo, o que motivou um pedido da PGR ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a abertura de um inquérito. A manifestação foi enviada à Corte na última terça-feira (10) e concorda com a PF sobre a necessidade de investigar o ex-ministro.

Horas depois da prisão de Gilson, o STF revogou a prisão preventiva de Cid, que deve ser ouvido pela PF ainda hoje, às 11h. A prisão do ex-ministro amplia os desdobramentos da operação que apura o suposto envolvimento de aliados de Jair Bolsonaro em ações para burlar a Justiça e manter o ex-presidente no poder após a derrota nas urnas.

Mauro Cid, Bolsonaro e outras 29 pessoas são réus por tentativa de golpe de Estado. De acordo com a PGR, o plano buscava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente em 2022. A emissão do passaporte seria uma das estratégias para obstruir as investigações e dar suporte a uma fuga do país.

