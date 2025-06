"Fraudar a Justiça é método entre bolsonaristas", diz Gleisi após prisão de ex-ministro

A ministra de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann afirmou nesta sexta-feira (13/6) que a prisão do ex-ministro do Turismo Gilson Machado reforça um padrão de conduta entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro: o de "fraudar a Justiça" para escapar de punições. A declaração foi dada em sua rede social X (antigo Twitter).

Na mesma publicação, Gleisi cita os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) como exemplos de parlamentares que teriam buscado estratégias semelhantes. Ambos são investigados em diferentes frentes ligadas ao bolsonarismo, incluindo a disseminação de fake news e a atuação em redes de desinformação contra instituições do Estado.

“A prisão do ex-ministro Gilson Machado confirma que fraudar a Justiça é um método entre os bolsonaristas. A PF descobriu que estavam tentando obter um passaporte português para o coronel Mauro Cid fugir do país, como já fizeram Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Mas é aqui no Brasil que todos terão de responder pelos crimes que cometeram, a começar por Jair Bolsonaro”, escreveu a ex-presidente do PT.

A declaração ocorre em meio às investigações conduzidas pela Polícia Federal que apuram possíveis tentativas de obtenção fraudulenta de dupla cidadania para facilitar a saída de Mauro Cid do país. O tenente-coronel foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e é um dos principais delatores da trama golpista investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Embratur, foi preso em nova etapa da investigação da Polícia Federal que mira articulações ilegais para obtenção de documentos no exterior. De perfil próximo à ala ideológica bolsonarista, ele integrava o núcleo duro do ex-presidente e foi candidato ao Senado por Pernambuco em 2022, sem sucesso.



