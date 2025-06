"Cerco tá fechado!", diz Lindbergh Farias sobre prisão de Gilson Machado

"Gilson era o principal articulador da campanha de Pix do Bolsonaro. Vai quebrar as pernas financeiras da organização criminosa que continua tentando um golpe contra o Brasil!", escreveu o parlamentar nas redes sociais - (crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que a prisão do ex-ministro de Turismo Gilson Machado, que fez parte do governo Bolsonaro, representa um golpe direto na sustentação financeira do bolsonarismo e marca o avanço do cerco judicial contra articuladores do ele chama de "organização criminosa". A declaração foi feita nesta sexta-feira (13/6), numa postagem no X (antigo twitter).

“Toc, toc, toc! É a Polícia Federal! Mais um do núcleo bolsonarista atrás das grades. Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, foi preso hoje pela PF no Recife. O cerco tá fechando! Gilson era o principal articulador da campanha de pix do Bolsonaro. Vai quebrar as pernas financeiras da organização criminosa que continua tentando um golpe contra o Brasil!”, escreveu em tom de deboche.

Gilson Machado é investigado por supostamente participar de um esquema para obtenção de nacionalidade portuguesa para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, com o objetivo de facilitar sua fuga do país. Cid é um dos principais delatores da trama golpista que está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF) e forneceu informações sobre articulações ilegais para reverter o resultado das eleições de 2022.

Machado chegou a ser presidente da Embratur durante a gestão Bolsonaro. Ele era conhecido por seu alinhamento com o núcleo ideológico do governo, tendo sido uma das vozes mais ativas na defesa de pautas de extrema-direita e de contestação do processo eleitoral. Ele também foi candidato ao Senado por Pernambuco em 2022, mas não se elegeu.



