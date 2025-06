Maioria dos brasileiros rejeita partidos políticos, diz pesquisa

Entre os que afirmaram ter alguma preferência, o PL de Bolsonaro aparece com 18,2%. Logo em seguida, vem o PT, do presidente Lula, com 18,1% - (crédito: AFP e Ed Alves/CB/DA Press)

A maior parte dos brasileiros afirma não ter simpatia por nenhum partido político. É o que revela levantamento divulgado nesta quinta-feira (26/7) pelo instituto Paraná Pesquisas. O estudo buscou identificar a legenda com a qual os eleitores mais se identificam, a partir de uma lista com sete opções partidárias.

De acordo com os dados, 38,6% dos entrevistados disseram não gostar ou não simpatizar com nenhuma sigla. Esse percentual supera isoladamente qualquer partido citado no levantamento, indicando um cenário de distanciamento crescente entre a população e as organizações político-partidárias.

Entre os que afirmaram ter alguma preferência, o Partido Liberal (PL), associado à liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 18,2%. Logo em seguida, o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, soma 18,1% das simpatias. A diferença entre os dois é de apenas 0,1 ponto percentual, o que configura um empate técnico dentro da margem de erro.

Na sequência, 5,6% demonstraram simpatia pelo MDB. PSDB e PSD aparecem com 1,7% e 1,0%, respectivamente. Já PSol e União Brasil registraram os menores índices, com 0,6% e 0,5%.

Leia também: Bolsonaro cita eleição de 2026 para criticar julgamento das big techs no STF

O levantamento mostra ainda que apenas 0,6% dos entrevistados declararam simpatia por todos os partidos, enquanto 12,9% não souberam ou preferiram não responder à questão.

A pesquisa ouviu 2.020 pessoas entre os dias 18 e 22 de junho, em todos os 26 estados do país e no Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular