Grupo de skatistas hostiliza Bolsonaro durante manifestação em São Paulo

Durante a mobilização para a manifestação de apoio a Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (29/6), na Avenida Paulista, em São Paulo, um grupo de jovens com skates hostilizou o ex-presidente. Este é o sexto ato convocado por Bolsonaro desde que deixou a Presidência da República, no fim de 2022.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o grupo proferindo xingamentos contra Bolsonaro. Veja:

Manifestação deste domingo

Marcado oficialmente para as 14h, o evento movimenta a região central da capital paulista desde as primeiras horas do dia. Com bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos, manifestantes se concentram em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), carregando também faixas e cartazes em inglês.



























Entre as mensagens destacadas, há apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que atualmente mora nos Estados Unidos, e pedidos por anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

O pastor Silas Malafaia, aliado próximo de Bolsonaro, é um dos principais organizadores do evento. Ele vem utilizando as redes sociais para mobilizar e reforçar o discurso de que Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição política e judicial.