Lula lança Plano Safra para agricultura familiar nesta segunda-feira

Os detalhes dos valores e taxas de juros serão apresentados em cerimônia realizada no Palácio do Planalto - (crédito: Claudio Kbene/ PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança oficialmente, nesta segunda-feira (30/6), o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026. O novo plano prevê um incremento significativo no volume de crédito destinado a pequenos produtores do setor, que é responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.



Ao lado do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, Lula vai anunciar as novas diretrizes do programa, que incluem valores de financiamento com juros reduzidos, além de ações voltadas à produção de alimentos, promoção da agroecologia, combate às mudanças climáticas e acesso à tecnologia no campo.

Os detalhes dos valores e taxas de juros serão apresentados em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

Além do crédito, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026 amplia o apoio a práticas agroecológicas, como cultivos orgânicos, policultura e manejo sustentável dos recursos naturais. Também traz medidas específicas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como linhas de financiamento voltadas à resiliência hídrica, reflorestamento e diversificação de cultivos.

Agenda do dia

Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, às 9h30, e, em seguida, às 10h30, com o ministro Paulo Teixeira, em encontros preparatórios para o evento principal do dia. O último compromisso oficial do presidente será às 17h com o chefe de seu gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola.

