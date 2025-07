Marido de Carla Zambelli é exonerado de cargo em cidade no Ceará

A Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, exonerou, a pedido, o secretário municipal de Segurança Pública, Antonio Aginaldo de Oliveira, conhecido como Coronel Aginaldo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município na segunda-feira (30/6). Conhecido como Coronel Aginaldo, ele ocupava o cargo desde o início da gestão, em 1º de janeiro.

Nas redes sociais, o prefeito Naumi Amorim (PSD) agradeceu pelos serviços prestados. “Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia”, escreveu.

Em maio, o agora ex-secretário havia pedido afastamento temporário por motivos pessoais. Na ocasião, alegou “doença em pessoa da família”, conforme publicado no Diário Oficial à época. Em nota, a prefeitura informou que o secretário adjunto, que já respondia interinamente pela pasta, assume oficialmente o posto.

Com passagens relevantes pela segurança pública, Aginaldo foi diretor da Força Nacional de Segurança Pública em 2019. Tentou se eleger deputado federal pelo Ceará em 2022 com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não obteve sucesso. Em 2024, disputou a Prefeitura de Caucaia, ficando em quarto lugar.

Aginaldo é casado com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), atualmente considerada foragida da Justiça. Zambelli deixou o Brasil no fim de maio, dias após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à prisão e à perda do mandato. A parlamentar também se afastou do cargo na Câmara dos Deputados.

Zambelli foi condenada na Ação Penal (AP) 2428 à pena de 10 anos de prisão em regime inicial fechado e à perda do mandato, pois a pena a ser cumprida em regime fechado ultrapassa 120 dias (limite estabelecido pela Constituição Federal para ausência em sessões legislativas). Segundo as investigações, Zambelli articulou a inserção de documentos falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Seu nome foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, que reúne foragidos internacionais.