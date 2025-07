'Ensinamentos de Gandhi estão sendo jogados fora', diz Lula sobre guerras

Em discurso ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta terça-feira (8/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a escalada de conflitos armados no mundo e denunciou o abandono dos ideais de paz e não violência promovidos por Mahatma Gandhi. A fala ocorreu durante cerimônia no Palácio da Alvorada, após reunião bilateral entre os dois líderes.

“Lamentavelmente, estamos vendo os ensinamentos que Gandhi passou para a humanidade sendo jogados fora. O mundo está vivendo um período de conflitos, possivelmente tão grave quanto o da Segunda Guerra Mundial”, declarou Lula. Para ele, a atual conjuntura global representa um retrocesso moral diante dos princípios defendidos por figuras como o líder indiano.

O presidente apontou a contradição entre os trilhões gastos anualmente em armamentos e a persistência da fome, da pobreza e da desigualdade. “O mundo está gastando com armas o que se recusa a gastar com alimentos, com saúde, com educação e com a luta contra a desigualdade entre povos, raças e gêneros”, criticou. “Não há explicação para que, com toda a tecnologia e a produção de alimentos que temos, ainda existam 730 milhões de pessoas indo dormir com fome”, afirmou.

Lula também denunciou a inércia dos países ricos diante das mudanças climáticas. “O mundo gastou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares com armamentos no ano passado e quase nada para cuidar do clima. Isso é muito grave”, disse.

Diplomacia

Durante o encontro, o presidente exaltou os laços entre Brasil e Índia, países que classificou como “megadiversos” e “com democracias sólidas, economias pujantes e culturas ricas”. Ele defendeu uma relação mais estreita entre as duas nações, tanto no comércio quanto na cooperação política e ambiental. “É muito importante que o Brasil aprofunde os laços com a Índia, não apenas por ser uma grande democracia com 1,4 bilhão de habitantes, mas porque compartilhamos valores fundamentais”, disse.

Lula também prestou homenagem à ex-presidente Dilma Rousseff, atual dirigente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), ligado ao Brics, e elogiou o papel da instituição no financiamento de projetos sustentáveis no Sul Global.

Modi, por sua vez, agradeceu a hospitalidade brasileira e reforçou a importância da parceria entre os dois países no cenário internacional. Ambos os líderes defenderam o multilateralismo, o respeito à soberania dos países e a necessidade de uma governança global mais justa.

O encontro faz parte da agenda bilateral entre Índia e Brasil, que também compartilham assentos no BRICS e no G20, e discutiram temas como transição energética, segurança alimentar e reforma das instituições internacionais. Ao final do pronunciamento, Lula reforçou: “Índia e Brasil precisam mostrar que o mundo pode, sim, escolher o caminho da paz. O mundo não precisa de guerra. O mundo precisa de respeito.”