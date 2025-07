Alckmin diz que Trump é "mal informado" sobre democracia brasileira

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), classificou nesta quarta-feira (9/7) como “mal informados” os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou o Judiciário brasileiro e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de “perseguição”.

"Essa afirmação é totalmente equivocada. O presidente Lula ficou preso por quase dois anos e ninguém questionou o Poder Judiciário, ninguém questionou a democracia do Brasil. Isso (investigações contra Bolsonaro) é assunto interno do Judiciário", comentou Alckmin em entrevista a jornalistas, durante regulamentação do programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER), que cria o programa Carro Sustentável.

Em suas redes sociais, o presidente do Estados Unidos tem publicado mensagens de crítica ao sistema brasileiro e de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), em processo que apura tentativa de golpe de Estado. “Eu tenho assistido, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”, escreveu Trump.

O apoio a Bolsonaro em meio às críticas à democracia brasileira também foram levantados em publicação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. "Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação", escreveu a nota da embaixada enviada ao Correio.

Convocação ao Itamaraty

Após as manifestações do presidente Trump e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócios da delegação norte-americana no Brasil, Gabriel Escobar. Questionados sobre o conteúdo da reunião, tanto a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil como o Itamaraty não divulgaram detalhes.

Alckmin critica taxação

No evento de lançamento, o vice-presidente Geraldo Alckmin também protestou contra a taxação extra dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. "Não vejo razão para aumento de tarifas ao Brasil. O Brasil não é um problema para os Estados Unidos", disse a jornalistas.

A declaração de Alckmin ocorreu em meio a ameaças de Trump sobre novas tarifas ao Brasil. "O Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós, nada bom", disse o republicano em entrevista a jornalistas, na Casa Branca, na manhã desta quarta-feira.

Trump impõe tarifa de 50% a produtos brasileiros

A promessa de aumentar imposto para produtos brasileiros foi concretizada no período da tarde, após Trump anunciar 50% de tarifa a produtos brasileiros. A taxa, segundo publicação em sua rede social, valerá a partir de 1º de agosto.

A afirmação de aumentar tarifas ao Brasil foi dada dias após o presidente norte-americano prometer taxar os países que se alinharem ao Brics. O Brics é um grupo formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. O bloco serve para articulação político-diplomática de países do Sul Global e de cooperação em várias áreas.