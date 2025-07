Lula: Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas

O presidente Lula durante evento para anúncio do Acordo do Rio Doce em Linhares, Espírito Santo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou na rede social X que o Brasil "vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas". Ele afirmou ontem que pode acionar a Lei de Reciprocidade Econômica para retaliar a taxação de 50% imposta pelo líder americano Donald Trump aos produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mensagem nas redes diz que a Justiça brasileira precisa ser respeitada. Na carta de Trump ao Brasil que veio a público na última quarta-feira, 9, o presidente dos EUA criticou a suprema corte do Brasil pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Somos um país grande, soberano ,e de tradições diplomáticas com todos os países", afirmou Lula no X.

Leia também: Governo pretende regulamentar Lei da Reciprocidade em resposta ao tarifaço

Desde o anúncio de Trump, o presidente brasileiro tem adotado a estratégia de culpar a família Bolsonaro pela decisão de Trump ter taxado o Brasil. O Palácio do Planalto tem explorado o discurso de ataque à soberania brasileira por parte dos norte-americanos.