Gleisi rebate críticas de Bolsonaro sobre fraude nas eleições

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, rebateu neste domingo (13/7) as críticas feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tarde de ontem (12/7). Na rede X, Bolsonaro publicou um vídeo em que Gleisi afirma que houve fraude no resultado das eleições de 2018.

"Se a lei vale para todos, onde está a isonomia? Ou será que opiniões e suspeitas são crimes apenas dependendo de quem as expressas? Como cidadão, aguardo uma resposta. Cordialmente", publicou o ex-presidente em seu perfil.

Em resposta, Gleisi disse que Bolsonaro "mente mais uma vez ao tentar comparar sua tentativa de roubar as eleições de 2022 com a denúncia que fizemos de sua campanha de fraudes na internet, nas eleições de 2018". A ministra acrescentou ainda que a principal diferença "é que fomos buscar o direito na Justiça e Bolsonaro tentou dar um golpe contra a eleição de Lula".

A coligação do PT entrou com duas ações de investigação eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os disparos em massa pelo WhatsApp feitos pela campanha de Bolsonaro, a qual o partido acusava o então candidato de espalhar mentiras e acusações falsas contra candidatos do PT. "E mesmo não tendo decretado a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, o TSE conclui em 2021 que nossa denúncia era verdadeira", rebateu Gleisi.

A publicação de Bolsonaro foi feita dias antes de encerrar o prazo para a entrega das alegações finais no julgamento do golpe de Estado que tramita do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para segunda-feira (14/7).