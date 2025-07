Governo Lula brinca com investigação de Trump: "Pix é nosso, my friend"

"Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas. Só que o Brasil é o quê? Soberano", publicou o perfil oficial do governo nas redes sociais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou, em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (16/7) com o fato de os Estados Unidos anunciarem a abertura de uma investigação sobre transações realizadas por meio do Pix, além do comércio realizado na Rua 25 de Março, em São Paulo.

"O Pix é do Brasil e dos brasileiros! Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas. Só que o Brasil é o quê? Soberano. E tem muito orgulho dos mais de 175 milhões de usuários do Pix, que já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Nada de mexer com o que tá funcionando, ok?", publicou o perfil oficial do governo nas redes sociais.







Além do perfil do governo federal, as investigações dos EUA contra práticas comercial no Brasil foi criticada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na manhã desta quarta, durante a cerimônia de oficialização do decreto que regulamentou o programa BR Mar.

"Nesse momento que, infelizmente, vivemos uma intromissão absolutamente indevida, não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de Março e põe isso em um documento internacional; está preocupado com o meio de pagamento que um país adota e é abraçado por toda a população, empresas, sistema financeiro, que é o Pix”, comentou Rui Costa.

EUA investigam Pix, 25 de Março e etanol

Uma investigação para apurar se práticas comerciais do Brasil prejudicariam os Estados Unidos foi aberta, na noite de ontem (15), pelo governo norte-americano, sob aval do presidente Donald Trump.

Conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio (USTR), a investigação critica o método de pagamento Pix, além de tarifas de importação, violações de propriedade intelectual — exemplificada pela famosa Rua 25 de Março, em São Paulo —, além de questões relacionadas a etanol, corrupção e desmatamento.

A investigação foi aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, de 1974, e prevê consultas diplomáticas, além de uma audiência pública marcada para 3 de setembro de 2025. Empresas e entidades interessadas poderão enviar comentários até 18 de agosto.

