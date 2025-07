PF encontra R$ 10 mil dentro de sapatos de primo de Elmar Nascimento

PF deflagra quinta fase da Operação Overclean e encontra R$ 10 mil em sapatos durante busca na casa de Francisco Nascimento, primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) executou a quinta fase da Operação Overclean na quinta-feira (17/7) e encontrou R$ 10 mil escondidos em um par de sapatos pertencentes a Francisco Nascimento, primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA).

Francisco já havia sido alvo da operação, em dezembro do ano passado, quando descartou dinheiro pela janela para eliminar provas. Agora, é investigado por supostamente intermediar contratos fraudulentos com um município na Bahia.

A Operação Overclean incluiu o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão e um de afastamento cautelar de servidor público, em localidades da Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. Todas as ordens foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de indivíduos e entidades jurídicas sob investigação.

A PF informou que o grupo investigado teria manipulado licitações e desviado recursos públicos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao município de Campo Formoso (BA), por meio de pagamentos indevidos e obstrução da investigação.

O Correio tentou contato com com os envolvidos por meio da assessoria do parlamentar, mas ainda não obteve retorno.

