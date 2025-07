STF na arena da hiperpolarização

Após desempenhar papel fundamental nas eleições de 2022, quando a democracia brasileira ficou muito perto da ruptura institucional, o Judiciário brasileiro se tornou alvo de novos ataques políticos e diplomáticos. Até então acusados de promover uma “caça às bruxas”, os integrantes do sistema de Justiça passaram a sofrer retaliações de caráter pessoal, como no caso da revogação dos vistos determinada pelo governo norte-americano. Não bastaram as agressões contumazes do bolsonarismo que, ainda em 2018, provocava ao afirmar que bastavam “um soldado e um cabo” para fechar o STF. Não bastaram as incontáveis tramas para desqualificar o sistema eleitoral brasileiro. Não bastaram as cenas deploráveis de destruição promovida por uma turba de fanáticos golpistas em 8 de Janeiro. O Supremo continua a ser alvo dos intolerantes da democracia. A hiperpolarização, fenômeno que invadiu espaço nas democracias liberais, está provocando um teste de estresse nas instituições. E, no caso do Brasil, ganhou contornos diplomáticos com a crise dos Estados Unidos. Essencial na preservação do ordenamento constitucional, o Supremo Tribunal Federal foi trazido para o centro da arena política, apesar de seus integrantes não disputarem eleições. Precisará, juntamente com os outros Poderes da República, defender os valores que sustentam a nação brasileira.

Hora de retribuir

Melhor ator no Festival de Cannes 2025 e parabenizado por telefone pelo presidente Lula, Wagner Moura enviou um apelo para que o titular do Planalto vete o Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental. Para o artista, a aprovação do “PL da Devastação” demonstra que o Congresso se tornou um “mero vetor” de interesses econômicos.

Doutor Ulysses

Na luta contra o bolsonarismo e pela cassação de Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) lembrou uma frase de Ulysses Guimarães em sua rede social. “Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria”.

Quero, sim

Pouco mais de 5.100 aposentados e pensionistas do Distrito Federal aderiram ao plano nacional de ressarcimento proposto pelo governo Lula e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse número corresponde a 30% do total de segurados do DF aptos a receber algum valor descontado indevidamente, segundo a pasta. Esse percentual, de resto, equivale à média nacional de beneficiários que aceitaram os termos apresentados pelo governo para evitar a judicialização.

Olha a data

O governo começa a efetuar o ressarcimento a partir da próxima semana, dia 24. O beneficiário interessado em receber o montante ainda este mês deve se manifestar até segunda-feira por meio do aplicativo Meu INSS ou em uma agência dos Correios.

Apelo à ciência

Escalado para comandar a Previdência no auge da crise do INSS, o ministro Wolney Queiroz recorreu à ciência para melhorar o sistema que atende a 60 milhões de brasileiros. Convidado para a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Recife, ele lançou um concurso nacional de monografias sobre a Previdência Social.

O futuro é nosso

O intuito é incentivar a produção de conhecimento científico para melhorar o sistema previdenciário. “Enfrentamos recentemente o maior ataque aos segurados da Previdência Social e agora temos que olhar para a frente”, disse Queiroz.

Seleção

O Banco do Brasil divulgou a lista dos cinco executivos indicados para comandar empresas que formam o conglomerado da instituição financeira. São eles: Delano Valentim Andrade (BB Seguridade); Mario Matsumoto Fujii (BB Americas); Marcelo Augusto Labuto (Brasilseg); Gustavo Pacheco Lustosa (BB Asset); Paulo André Rocha Alves (BBTS). Após submetidos à avaliação da governança, os indicados seguem para as etapas de eleição e nomeação.

Para ganhar

“Esses profissionais desempenharão papel fundamental na geração de resultados para o Banco do Brasil, especialmente em um ambiente altamente competitivo e em constante transformação”, afirmou a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, em relação aos servidores selecionados.

No topo

Primeira mulher a ocupar a presidência do BB, Tarciana Medeiros compareceu por duas vezes na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo, elaborada pela revista Forbes.

Realidade feminina

A Câmara dos Deputados protagonizou, na semana passada, duas ações em defesa dos direitos da mulher. A primeira: a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei 5881/23,de autoria da senadora Damares Alves (PL-DF), que obriga o poder público a divulgar, a cada dois anos, relatório com a análise sistematizada do Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. A proposta, já aprovada no Senado, seguiu para a CCJ da Câmara.

Imagem e som

Em outra frente, a Câmara lançou edital da segunda edição do concurso Pelo Fim da Violência contra a Mulher. O objetivo é selecionar cinco obras audiovisuais sobre o tema. Cada filme selecionado ganhará prêmio de R$ 10 mil e exibição na TV Câmara e demais canais da Casa Legislativa por dois anos.