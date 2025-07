Símbolo de Trump gera impasse entre bolsonaristas no Congresso

Faixa foi exibida pelo deputado Delegado Caveira (PA) durante coletiva do PL na Câmara, mas foi retirada por orientação do deputado Paulo Bilynskyj (SP) - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Uma bandeira em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou um impasse durante ato da oposição na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (22/7). A faixa foi exibida pelo deputado Delegado Caveira (PL-PA) durante uma coletiva organizada por parlamentares do Partido Liberal (PL), mas foi retirada após orientação do deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Bilynskyj afirmou que a presença da bandeira não condizia com os objetivos da reunião. “Ela foi retirada porque não era o foco da pauta de hoje”, disse. O gesto revelou uma divisão interna no grupo de oposição, mesmo entre integrantes da mesma legenda.

O ato foi convocado em reação à decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que vetou a realização de comissões durante o recesso parlamentar. A medida impediu que aliados de Jair Bolsonaro (PL) aprovassem moções de louvor ao ex-presidente, previamente articuladas em colegiados sob controle do PL.

Mesmo com o recesso, os parlamentares do partido haviam marcado sessões extraordinárias das comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A tentativa, no entanto, foi frustrada minutos antes do início das atividades, com a publicação do ato que suspendeu oficialmente as reuniões.



O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), criticou a decisão de Motta, classificando-a como “ilegal e antirregimental”. Segundo ele, as moções de apoio a Bolsonaro devem ser reapresentadas no retorno do recesso, previsto para o início de agosto.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

