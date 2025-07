Flávio Bolsonaro cancela férias em Portugal e antecipa retorno ao Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) retornou nesta quarta-feira (23/7), por volta das 17h, ao Brasil, após antecipar o fim das férias em família, em Portugal, desde o dia 17 de julho.

Flávio havia viajado na última quinta-feira (17/7). Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que protocolou um novo pedido de impeachment contra o magistrado, a quem acusou de “cruzar todos os limites”.



O senador retorna em meio à intensificação das investigações da Polícia Federal (PF) envolvendo o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Moraes é o relator das ações no STF e tem autorizado medidas como prisões, quebras de sigilo e apreensão de bens de aliados bolsonaristas.

Impeachment de Moraes

Em publicação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que protocolou um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A solicitação será somada a outras iniciativas semelhantes já apresentadas por parlamentares da oposição, mas que, até o momento, não avançaram no Senado.

“Alexandre de Moraes cruzou todos os limites. Se tornou uma ameaça às liberdades individuais e criou um ordenamento jurídico próprio. Como é dever do Senado, protocolei um pedido de impeachment contra o ministro. O Senado tem obrigação de julgar os atos de Moraes!”, escreveu o senador.

Na semana passada, o senador usou as redes sociais para justificar a saída do Brasil e disse que a viagem já estava programada. "Estou em viagem programada com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar de julho e férias escolares de minhas filhas. Falo com meu pai e lideranças aliadas todos os dias. Mas a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro", se defendeu.

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou todo a quarta-feira na sede do Partido Liberal (PL), no Brasil 21. Ele chegou ao local por voltas das 9h20 e saiu às 17h20. Supostamente se dirigiu ao Jardim Botânico, onde mora, já que, de acordo com a determinação do STF, ele precisa cumprir o toque de recolher a partir das 19h.