Alckmin ressalta negociação com secretário de Comércio dos EUA sobre tarifaço

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, relatou em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (24/7), ter conversado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre o tarifaço de 50% a produtos brasileiros anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Tivemos conversas com o secretário de Comércio, Howard Lutnick. Uma conversa longa (50 minutos), colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil em negociar (as tarifas)", disse Alckmin. O vice-presidente ainda ressaltou que Lula tem orientado negociação e não "ter contaminação politica, nem ideologica".

Geraldo Alckmin conversou com jornalistas no prédio do Mdic, em Brasília, após ter realizado reunião com Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Salesio Nuhs, CEO da Taurus Armas e Presidente da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições (Aniam) e Jorge Gonçalves Filho, Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).

"Nós ouvimos toda a indústria brasileira, ouvimos o agro, o setor minerário, ouvimos as câmaras de comércio, a Amcham (Câmara Americana de Comércio)", afirmou o vice-presidente. Alckmin, desde a semana passada, comanda reuniões com setores do mercado para discutir estratégias de reação ao tarifaço dos Estados Unidos.

Coletiva diária

As reuniões com o mercado exportador fazem parte do plano de ação da comitê interministerial criado pelo Governo Federal na semana passada. Geraldo Alckmin, na coletiva desta quinta, anunciou que o comitê concederá coletivas à imprensa, a partir desta segunda-feira (28/7).

"Pretendemos, a partir de segunda-feira, todos os dias a partir das 11h, não precisa ser eu necessariamente, mas o comitê de trabalho fará uma conversa com todos vocês (jornalistas)", projetou o ministro.