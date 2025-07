Carla Zambelli: "Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena"

Antes de ser presa na tarde desta terça-feira (29/7), a deputada Carla Zambelli afirmou em vídeo, enviado para aliados, que se entregaria à Justiça da Itália com "o coração sereno". Como as redes sociais da congressista estão bloqueadas no Brasil, o vídeo foi divulgado em postagem do advogado Fabio Pagnozzi.

Confira o vídeo:

Confira a transcrição do vídeo enviado por Carla Zambelli antes da prisão

Eu vou me apresentar às autoridades italianas. Estou muito segura de fazê-lo, porque aqui nós temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas da Supremo Corte. Estou tranquila. Calma, tranquila, o coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso.

Quando diz que era intocável, é porque o sei que só Deus pode me tocar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Mas eu estou segura que analisando todos os processos, de cabo a rabo eles vão perceber que eu sou inocente, porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eles tomaram a palavra de um mentiroso que mudou cinco vezes o depoimento dele.

Seis depoimentos cada um dizendo uma coisa diferente sobre sobre mim. E a palavra dele valeu mais que a minha para me condenar. O que é isso se não uma perseguição política? E eu vou continuar lutando aqui da Itália para que depois eu possa voltar para o nosso país. Eu sei que Deus tá olhando pelo Brasil. Eu sei que nós podemos contar com ele.

E, é por isso que com alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades porque eu não estou aqui fugindo. Eu estou aqui resistindo e vou continuar resistindo por vocês, pelos meus amigos e pela minha família, principalmente. Pela nossa pátria, pelo nosso país. Contem comigo hoje e sempre.

E podem ter certeza que todas as adversidades só fizeram de mim uma mulher mais forte, mais resistente e com muito mais fé. Eu confio que tudo isso vai passar. À noite, às vezes, fica mais escura antes de amanhecer, mas quando amanhece e vai amanhecer, Deus é quem vai estar cuidando de nós e da nossa pátria.

Não desista, resista. Um grande abraço a todos.

