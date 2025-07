Após sanção, Lula promove jantar para ministros do STF no Alvorada nesta quinta

No dia seguinte ao tarifaço, Lula convida ministros do STF para encontro no Alvorada - (crédito: Nelson Jr./SCO/STF/09-11-2022)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve jantar na noite desta quinta-feira (31/7), no Palácio da Alvorada, com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa é uma resposta direta às medidas adotadas pelos Estados Unidos contra o Brasil e visa reforçar a imagem de coesão institucional em defesa da soberania nacional. Segundo informações ligadas ao governo, oorém, o encontro será informal e não terá uma pauta específica para debate.

Todos os ministros do Supremo foram convidados, mas até o momento não há confirmação de quem participará presencialmente. O encontro acontece um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, oficializar as novas medidas de taxação para o governo brasileiro.

Ontem (30), o petista realizou uma reunião no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e de Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), para discutir as sanções sofridas por Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos. Moraes também participou da conversa, mas por telefone.

A expectativa é que o encontro de hoje funcione como uma continuidade do diálogo entre o Executivo e o Judiciário em meio às recentes tensões comerciais e políticas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

