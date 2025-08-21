InícioPolítica
NOMEAÇÃO

André Basbaum é nomeado presidente da EBC

Com 25 anos de experiência no jornalismo, Basbaum ocupou cargos de liderança nas principais emissoras de televisão do país. Foi editor de Economia do Jornal Nacional, editor especial do Jornal da Record, editor-chefe do SBT Brasil e diretor de Jornalismo da Band

O decreto com a nomeação foi assinado na quarta-feira (20/8) e publicado na edição desta quinta-feira (21/8) do Diário Oficial da União - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O jornalista André Basbaum foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O decreto de nomeação foi assinado na quarta-feira (20/8) e publicado no no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21/8) do Diário Oficial da União.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), até a posse de Basbaum, a presidência interina da estatal será exercida por Bráulio Ribeiro, atual diretor-geral da empresa.

Ele substitui Jean Lima, que esteve à frente da EBC por quase dois anos. Indicado em 2023 pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) Paulo Pimenta (PT-RS), Lima deixou o cargo no início de agosto, após apresentar carta de demissão.

Ao anunciar a mudança, a Secom destacou realizações da gestão anterior, como a consolidação da audiência da TV Brasil entre as cinco maiores do país, a ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública para todas as capitais e o relançamento da TV Brasil Internacional.

