Bolsonaro 'não tem vontade de se alimentar', diz filho

"Dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos que estão sofrendo junto conosco", escreveu Carlos Bolsonaro - (crédito: reprodução/X)

Jair Bolsonaro "não tem vontade de se alimentar, e segue enfrentando crises intermináveis de soluço e vômitos", às vésperas do início do seu julgamento por participação em trama golpista, relatou nesta sexta-feira (29) o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.

"O velho está magro (...) Dói demais ver tudo isso", publicou no X o segundo dos cinco filhos de Bolsonaro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ex-presidente (2019-2022) sofreu com soluços e vômitos em julho, sintomas de novos problemas no aparelho digestivo decorrentes do ataque a faca de que foi vítima durante um ato de campanha em 2018. Devido a essa crise, ele passou por exames médicos em agosto, que revelaram duas pneumonias recentes.

- Estava com saudade de visitar meu pai, mesmo tendo passado apenas uma semana desde a última vez. Hoje tive novamente a oportunidade de estar com ele em sua prisão domiciliar ilegal e desumana, ficando um pouco ao seu lado - às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio.



-… pic.twitter.com/yqcUxNExgy August 29, 2025

Bolsonaro foi submetido em abril a uma longa cirurgia devido a uma obstrução intestinal, uma das várias intervenções desde o ataque. Após a operação, ele permaneceu internado por três semanas.