SAÚDE DO EX-PRESIDENTE

Bolsonaro 'não tem vontade de se alimentar', diz filho

"O velho está magro (...) Dói demais ver tudo isso", publicou no X o segundo dos cinco filhos de Bolsonaro

"Dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos que estão sofrendo junto conosco", escreveu Carlos Bolsonaro - (crédito: reprodução/X)

Jair Bolsonaro "não tem vontade de se alimentar, e segue enfrentando crises intermináveis de soluço e vômitos", às vésperas do início do seu julgamento por participação em trama golpista, relatou nesta sexta-feira (29) o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.

"O velho está magro (...) Dói demais ver tudo isso", publicou no X o segundo dos cinco filhos de Bolsonaro.

O ex-presidente (2019-2022) sofreu com soluços e vômitos em julho, sintomas de novos problemas no aparelho digestivo decorrentes do ataque a faca de que foi vítima durante um ato de campanha em 2018. Devido a essa crise, ele passou por exames médicos em agosto, que revelaram duas pneumonias recentes.

Bolsonaro foi submetido em abril a uma longa cirurgia devido a uma obstrução intestinal, uma das várias intervenções desde o ataque. Após a operação, ele permaneceu internado por três semanas.

 

Por AFP
postado em 30/08/2025 12:20
