Boletim Focus: mercado ajusta projeções de inflação e câmbio em 2025

A estimativa para o PIB foi mantida em 2,16%, após sucessivas revisões para baixo ao longo do último mês -

O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (15/9), apresentou novas projeções do mercado financeiro para a economia brasileira, com ajustes pontuais nas expectativas de inflação e crescimento, além da manutenção da Selic no curto prazo.

Para 2025, a previsão da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,85% para 4,83%, marcando a segunda queda consecutiva — quatro semanas atrás estava em 4,95%.



A projeção para o próximo ano foi mantida em 4,30%. Para 2027, a estimativa recuou de 3,93% para 3,90%, enquanto, para 2028, permaneceu em 3,70%.

Já a estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) foi mantida em 2,16%, após sucessivas revisões para baixo ao longo do último mês. Para 2026, a mediana das projeções caiu de 1,85% para 1,80%. Para 2027 passou de 1,88% para 1,90%, e para 2028, continuou em 2%.

Leia também: Energia elétrica ajuda a derrubar a inflação de agosto

O câmbio também apresentou retração, com a projeção para o dólar passando de R$ 5,55 para R$ 5,50 neste ano, após quatro semanas consecutivas de revisões para baixo. Para 2026, a estimativa permanece em R$ 5,60, mesmo valor projetado para 2027. Já para 2028, a expectativa recuou de R$ 5,56 para R$ 5,54.

A taxa básica de juros (Selic) segue estável em 15% ao ano, nível mantido há 12 semanas consecutivas. Para 2026, a projeção recuou de 12,50% para 12,38%, enquanto para 2027 permaneceu em 10,50%. Já para 2028, a estimativa continuou em 10%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular