PEC da Blindagem

Câmara vota a PEC da Blindagem; acompanhe ao vivo

Votação entrou em pauta após Hugo Motta se reunir com lideranças partidárias

Hugo Motta: pressão pela PEC da blindagem - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
Hugo Motta: pressão pela PEC da blindagem - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que visa blindar parlamentares de ações judiciais, está sendo votada na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira (16/9). O início da votação foi anunciado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Mais cedo, Motta se reuniu com lideranças partidárias para discutir o tema. Parlamentares do Centrão estão entre os maiores apoiadores do texto, que foi ressuscitado após o motim da oposição que paralisou os trabalhos da Câmara em agosto.

Acompanhe ao vivo:

 

 

Por Junio Silva
postado em 16/09/2025 19:23
