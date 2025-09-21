Ministros de Lula repercutem atos contra PEC da blindagem e anistia

O advogado-geral da União, Jorge Messias, escreveu que "as ruas de várias grandes cidades se encheram em defesa soberana das nossas conquistas democráticas" - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usaram as redes sociais para repercutir neste domingo (21/9) os atos que ocorreram em capitais brasileiras contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem e a aprovação da urgência da análise do projeto de lei que prevê anistia a presos devido ao 8 de Janeiro.

Gleisi Hoffmann, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, defendeu a continuidade da punição contra os envolvidos nos atos de vandalismo e de tentativa de golpe de estado. "O Presidente Lula desembarcou em Nova York neste domingo, para a Assembleia Geral da ONU, acompanhado do povo brasileiro, que foi às ruas falar alto contra a anistia aos golpistas, contra a impunidade, mostrando o vigor da nossa democracia. Aqui a ameaça não se cria”, publicou.

Os protestos tomaram conta das ruas de pelo menos 22 capitais e 30 cidades brasileiras contra o Projeto de Lei da Anistia e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, propostas em discussão no Congresso Nacional.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, escreveu que "as ruas de várias grandes cidades se encheram em defesa soberana das nossas conquistas democráticas". "O povo expressou sua posição firme pela integridade do nosso Estado Constitucional. Com paz no coração e serenidade, nosso povo desenhou, nas praças e avenidas, o mapa de suas esperanças e as prioridades que espera de seus representantes”, escreveu no X (antigo Twitter).

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, as manifestações deste domingo demonstram que a população brasileira “sabe o que quer”. “A luta contra a PEC da blindagem e da anistia é também uma forma de afirmar a soberania do nosso povo. Queremos um país justo para todos e todas. E não aceitamos retrocessos”, escreveu Margareth no Instagram.

Ministra da Mulher, Márcia Lopes usou o X para pontuar que a sociedade brasileira não deve aceitar "ataques à democracia". "A Constituição de 1988 nos garantiu o Estado Democrático de Direito. É dela que vem a força para afirmar: não podemos aceitar blindagens, impunidade ou qualquer medida que coloque interesses individuais acima dos direitos do povo brasileiro", diz um trecho da publicação feita por ela.

Titular da Igualdade Racial, Anielle Franco compartilhou imagens dos atos em Copacabana, no Rio de Janeiro. “Que lindo, Copacabana! Milhares de pessoa nas ruas pra defender o Brasil soberano, contra a impunidade e pela justiça e fé num país melhor!”, publicou a ministra no Instagram.