Lula e presidente do Peru discutem cooperação bilateral em Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na terça-feira (23/9), em Nova York, com a presidente do Peru, Dina Boluarte, à margem da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O encontro foi marcado por sinais de reaproximação entre os dois países e pela busca de maior cooperação em áreas estratégicas para a região amazônica e sul-americana.

Durante a conversa, o petista convidou Boluarte a participar da 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em Belém, no fim do ano. Segundo informações do Planalto, a líder peruana aceitou o convite e ressaltou a relevância da cooperação entre Brasil e Peru na proteção da Amazônia, já que os dois países concentram a maior parte do bioma.

Boluarte manifestou interesse em fortalecer a agenda bilateral para enfrentar desafios comuns, como a insegurança alimentar, a falta de conexões viárias e o avanço do crime organizado. Lula, por sua vez, destacou o interesse do Brasil em se reaproximar do país vizinho e defendeu que o desenvolvimento da América do Sul depende de soluções conjuntas, e não isoladas.

O presidente brasileiro também mencionou o programa Rotas da Integração Sul-Americana, que prevê a conexão viária entre os oceanos Atlântico e Pacífico, ligando o Brasil ao Peru. Segundo ele, projetos como esse podem impulsionar o comércio regional e reforçar a integração continental.

Para avançar na pauta, Lula sugeriu a realização de uma reunião técnica com ministros e especialistas dos dois países, a fim de definir uma agenda de iniciativas conjuntas. O encontro deverá ocorrer até o fim do ano, com o objetivo de consolidar novos projetos de cooperação e aprofundar os laços diplomáticos.

