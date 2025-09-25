CPMI do INSS tem confusão entre parlamentares e advogado; sessão foi suspensa

Confusão entre parlamentares e advogado do Careca do INSS marca início da sessão na CPMI do INSS nesta quinta-feira (25/9) - (crédito: Reprodução Youtube)

A sessão da CPMI do INSS desta quinta-feira (25/9) foi suspensa após uma confusão entre os senadores e o advogado do investigado, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Preso, o lobista apontado como operador de um esquema fraudulento de desconstos indevidos no INSS, presta depoimento pela primeira vez no Senado Federal.

Após fazer a leitura de uma carta de apresentação, o 'Careca do INSS' se recusou a responder às perguntas. Na sequência, o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que o depoimento era histórico pois os senadores iriam ouvir o 'autor do maior roubo da história do Brasil'.

Após a fala, o advogado do Careca do INSS, Cleber Lopes pediu 'pela ordem' e interrompeu a fala do parlamentar. Duarte Jr (PSB-MA), que presidia a sessão na ausência de Carlos Viana, pediu que o advogado se acalmasse. Os ânimos se agitaram, e a polícia legislativa foi solicitada.

Zé Trovão (PL-SC) se levantou e se aproximou de Cleber Lopes para afirmar que o advogado não tem direito de interromper a sessão. Por precaução, e para evitar novos conflitos, a sessão foi suspensa pelo presidente. Minutos após, a sessão foi retomada.

