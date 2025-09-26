Mendonça vota para manter prisão de "Careca do INSS" e Camisotti

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça votou, nesta sexta-feira (26/9), para manter a prisão preventiva de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e do empresário Maurício Camisotti. O julgamento está no plenário virtual da Segunda Turma da Corte. O decano Gilmar Mendes se declarou impedido de votar. Os outros três integrantes têm até 3 de outubro para se posicionar.
Careca do INSS e Camisotti são acusados de operar um esquema de descontos indevidos de recursos de aposentados e pensionistas cadastrados no Instituto Nacional do Seguro Social. A Polícia Federal aponta o desvio de R$ 53 milhões por parte de Carlos Camilo Antunes. Ele seria o intermediário dos sindicatos e associações, recebendo o dinheiro que era debitado indevidamente.
Segundo Mendonça, as prisões são necessárias para garantir o andamento da investigação.
“As investigações da Operação Sem Desconto apontam, neste momento, para a existência de uma complexa estrutura criminosa, com dezenas de operadores em diferentes níveis, orientada ao contínuo desencaminho de recursos previdenciários destinados a aposentados e pensionistas, com prejuízos a milhares de pessoas”, argumentou.
Em maio, a Operação Sem Desconto, realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), revelou que associações ofereciam e cadastravam pessoas sem autorização e com assinaturas falsa no sistema para desviar dinheiro. O esquema criminoso teria desviado mais de R$ 6,3 bilhões.