Mendonça vota para manter prisão de "Careca do INSS" e Camisotti

Relator afirmou que prisão preventiva de acusados é necessária para assegurar o andamento da investigação. Ministros têm até 3 de outubro para votar

25.09.2025. Ed Alves CB/DA Press. CPMI do INSS. CPMI do INSS ouve (25) Antônio Carlos Camilo Antunes ( Careca do INSS ) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça votou, nesta sexta-feira (26/9), para manter a prisão preventiva de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e do empresário Maurício Camisotti. O julgamento está no plenário virtual da Segunda Turma da Corte. O decano Gilmar Mendes se declarou impedido de votar. Os outros três integrantes têm até 3 de outubro para se posicionar. 

Careca do INSS e Camisotti são acusados de operar um esquema de descontos indevidos de recursos de aposentados e pensionistas cadastrados no Instituto Nacional do Seguro Social.  A Polícia Federal aponta o desvio de R$ 53 milhões por parte de Carlos Camilo Antunes. Ele seria o intermediário dos sindicatos e associações, recebendo o dinheiro que era debitado indevidamente. 

Segundo Mendonça, as prisões são necessárias para garantir o andamento da investigação. 

“As investigações da Operação Sem Desconto apontam, neste momento, para a existência de uma complexa estrutura criminosa, com dezenas de operadores em diferentes níveis, orientada ao contínuo desencaminho de recursos previdenciários destinados a aposentados e pensionistas, com prejuízos a milhares de pessoas”, argumentou. 

Em maio, a Operação Sem Desconto, realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), revelou que associações ofereciam e cadastravam pessoas sem autorização e com assinaturas falsa no sistema para desviar dinheiro. O esquema criminoso teria desviado mais de R$ 6,3 bilhões. 

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Luana Patriolino
postado em 26/09/2025 17:23
