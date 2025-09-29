InícioPolítica
Fraude no INSS: presidente da Conafer nega irregularidades em descontos

Segundo a Polícia Federal, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais está na lista de entidades que mais realizaram descontos de mensalidades em aposentadorias

Presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na CPMI do INSS - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)
O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, negou, nesta segunda-feira (29/9), que a associação esteja envolvida no esquema de fraude de descontos associativos de aposentadorias e pensões de segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). 

"A Conafer existe desde 2024 para dar voz às famílias rurais", justificou Lopes durante oitiva na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, no Congresso Nacional. O presidente da Conafer foi interrogado por parlamentares sobre a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) apontarem que a associação desviou ao menos R$ 600 milhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2025.

A apuração sobre esses descontos indevidos começou em abril deste ano e foi intitulada Operação sem Desconto. Ao todo, as autoridades apontaram um desvio de cerca de R$ 6,3 bi. "Para a Conafer, assusta a agressividade do dia 23 de abril (Operação sem Desconto), onde sofremos um lockdown jurídico e financeiro", falou Lopes.

Durante a CPMI, Lopes também reforçou não ter cometido ilegalidades e rebateu que a Conafer seria uma instituição de fachada da confederação. 

