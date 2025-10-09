Lula inaugura complexo da BYD na Bahia e defende reindustrialização verde

08/10/2025. Ed Alves CB/DA Press. Politica. Presidente Lula - participa da VI Conferencia Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, em Luziania (GO). Com a presença da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva - Ministro da Educação Camilo Santana. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quinta-feira (9/10), da inauguração do novo complexo industrial da BYD Brasil em Camaçari, marcando oficialmente o início da produção nacional de veículos elétricos e híbridos da montadora chinesa. Com investimento de R$ 5,5 bilhões, a unidade é a maior da empresa fora da Ásia e posiciona o Brasil como polo estratégico da marca para a América Latina.

Com a cerimônia, o presidente reforça a aposta do governo federal na reindustrialização com base em tecnologia e sustentabilidade, um dos eixos do programa “Nova Indústria Brasil”. O evento também conta com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e de autoridades como o presidente da BYD, Wang Chuanfu, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano.

Produção e empregos

Com capacidade inicial para produzir 150 mil veículos por ano — e previsão de dobrar esse número em uma segunda etapa —, a planta baiana já contratou 350 trabalhadores desde o início de outubro. A expectativa é chegar a 1,8 mil funcionários até o fim do mês e 2 mil nas semanas seguintes. Em pleno funcionamento, o complexo poderá gerar 20 mil empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local e regional.

“É um impulso extraordinário para a economia, o comércio, o emprego e a renda — além de fortalecer o desenvolvimento tecnológico, que hoje é o motor da geração de oportunidades no mundo”, afirmou o ministro Rui Costa.

Tecnologia e inovação

Com 4,6 milhões de metros quadrados, o complexo de Camaçari abriga uma das estruturas industriais automotivas mais modernas da América Latina. A linha de produção é mista, permitindo a montagem simultânea de modelos híbridos e 100% elétricos.

Atualmente, a unidade opera no sistema SKD (montagem de veículos com peças importadas), mas a partir de 2026 passará a ter produção nacionalizada, com a inclusão de estamparia, soldagem e pintura — etapas que ampliarão o índice de componentes fabricados no país.

Durante o evento, a BYD também apresenta o primeiro híbrido plug-in flex do mundo, desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. O sistema foi criado em parceria entre engenheiros brasileiros e chineses e pode operar com qualquer proporção de etanol e gasolina, reforçando o protagonismo do Brasil na transição energética.

A nova fábrica recebeu a certificação internacional I-REC, que atesta que 100% da energia consumida vem de fontes limpas e renováveis. A medida está alinhada às metas nacionais de neutralidade de carbono e à estratégia do governo de atrair investimentos verdes para o país.

Presente no país há mais de uma década, a BYD mantém unidades em Campinas (SP) e Manaus (AM). Desde 2022, já foram comercializados mais de 170 mil veículos elétricos e híbridos no mercado brasileiro. A rede de concessionárias também segue em expansão: hoje são mais de 200 pontos em todos os estados, com meta de atingir 250 até o fim do ano.