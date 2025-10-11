Lula será recebido pelo papa Leão XIV no Vaticano

De acordo com o Itamaraty, a visita de Lula à Itália tem como foco a participação no Fórum Mundial da Alimentação, evento promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca neste sábado (11/10) para Roma, onde cumprirá uma agenda centrada em temas de segurança alimentar e combate à pobreza. A viagem de três dias culminará com uma audiência no Vaticano, na próxima segunda-feira (13), quando o líder brasileiro será recebido pelo papa Leão XIV. Este será o primeiro encontro entre o pontífice e o presidente desde o início do atual papado, inaugurando uma nova etapa de diálogo entre o Vaticano e o Brasil em torno de agendas sociais globais.

De acordo com o Itamaraty, a visita de Lula à Itália tem como foco a participação no Fórum Mundial da Alimentação, evento promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O presidente brasileiro participará da cerimônia de abertura da Semana Mundial da Alimentação, que reúne líderes internacionais, organismos multilaterais e representantes da sociedade civil para discutir políticas voltadas à erradicação da fome e à promoção de sistemas alimentares sustentáveis.

A agenda inclui ainda uma série de compromissos relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa proposta pelo Brasil durante sua presidência do G20 e oficialmente lançada em Brasília, no ano passado. No âmbito da Aliança, Lula participará de uma reunião do Conselho de Campeões, grupo responsável por articular governos e entidades internacionais em torno de ações integradas para reduzir desigualdades sociais. O presidente também participará da cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança, em Roma, que servirá como base de coordenação para os projetos globais de inclusão e combate à miséria.

A audiência com o papa Leão XIV foi confirmada no site oficial do Vaticano. O encontro deve abordar temas humanitários, a crise alimentar provocada por conflitos e mudanças climáticas e o papel das lideranças religiosas na defesa de um modelo econômico mais justo e solidário. O gesto simboliza a retomada de um diálogo histórico entre o Brasil e o Vaticano, ambos defensores de políticas voltadas à redução da fome e ao fortalecimento do Estado de bem-estar social.

Durante a reunião, Lula deve reiterar o convite para que o papa visite o Brasil durante a COP30, marcada para novembro, em Belém (PA). A proposta já havia sido apresentada ao pontífice por representantes do Itamaraty e reforçada recentemente pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que destacou o simbolismo da presença papal em uma conferência climática sediada na Amazônia.

