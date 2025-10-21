Márcio Macêdo fala de "missão cumprida" ao deixar a Secretaria-Geral

Macêdo afirmou que deixa o governo com o sentimento de dever cumprido e destacou o avanço das políticas de participação social ao longo dos 34 meses em que comandou a pasta - (crédito: Graccho/Ascom/SGPR)

Horas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar nesta segunda-feira (20/10) a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o agora ex-ministro Márcio Macêdo (PT-SE) publicou um vídeo nas redes sociais em que se despede do cargo com tom de gratidão e balanço positivo da gestão.

“Estou saindo para ser candidato em 2026, e o Guilherme Boulos está entrando, porque não será candidato, para cuidar da gestão. Quero dizer que saio com a sensação de missão cumprida”, declarou Macêdo em vídeo publicado no X (antigo Twitter), pouco depois de ser exonerado.

No mesmo vídeo, Macêdo afirmou que deixa o governo com o sentimento de dever cumprido e destacou o avanço das políticas de participação social ao longo dos 34 meses em que comandou a pasta.

“Todas as propostas que o presidente assumiu nas urnas na campanha eleitoral, todos os programas que foram discutidos e organizados na transição e todas as propostas que compõem o programa do presidente Lula no que concerne à participação social estão sendo colocadas em prática”, afirmou o petista.

Márcio Macêdo, um dos fundadores do PT em Sergipe e aliado histórico de Lula, foi um dos primeiros nomes confirmados no governo após a eleição de 2022. À frente da Secretaria-Geral, ele coordenou iniciativas de diálogo com movimentos sociais e a reativação de conselhos de participação popular, extintos durante o governo de Jair Bolsonaro.

Boulos promete “levar o governo à rua”

Em resposta ao anúncio, Guilherme Boulos publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a confiança do presidente e prometendo uma atuação voltada à escuta popular e à comunicação direta com a sociedade.

“Agradeço ao presidente @LulaOficial pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil”, escreveu.

“Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro, e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho!”, completou o novo ministro.

A substituição ocorre às vésperas da viagem de Lula à Ásia e é vista por aliados como parte de uma reorganização política do governo em direção às eleições municipais de 2026. Enquanto Boulos assume um posto estratégico para reforçar a ligação do Planalto com movimentos sociais e lideranças de base, Macêdo se prepara para disputar uma vaga no Legislativo, provavelmente por Sergipe.

A nomeação de Boulos deve ser oficializada no Diário Oficial da União nos próximos dias.