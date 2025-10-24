Reforma administrativa é protocolada na Câmara: veja deputados que assinaram

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma administrativa foi protocolada na Câmara nesta sexta-feira, 24, após uma reação da Casa ao lobby dos penduricalhos e a ausência do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que emperraram o avanço da proposta.
O conteúdo da medida foi antecipado pelo Estadão. A PEC estabelece uma tabela única de remuneração para todo o serviço público brasileiro, institui uma medida de avaliação do desempenho dos servidores e restringe o pagamento dos supersalários.
Não há data para votação da proposta. O texto poderá ser votado diretamente no plenário e precisa do voto favorável de 308 deputados em dois turnos. A reforma também inclui um projeto de lei e um projeto de lei complementar.
Na última semana, um lobby silencioso em defesa de penduricalhos e supersalários e a ausência do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emperraram a reforma, levando o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes favoráveis à medida a reagir para protocolar a proposta na Casa.
Com a reação, a PEC atingiu as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar na Casa. Motta tem dito a aliados que quer a reforma aprovada como uma marca de sua gestão. Nos bastidores, parlamentares reconhecem que é difícil aprovar um texto neste governo, mas afirmam que é importante pautar a proposta para amadurecer o tema no Congresso.
Confira os deputados que assinaram a PEC da reforma administrativa:
Zé Trovão - PL/SC
Evair Vieira de Melo - PP/ES
Gilberto Abramo - REPUBLIC/MG
Toninho Wandscheer - PP/PR
Amaro Neto - REPUBLIC/ES
Delegado Caveira - PL/PA
Marangoni - UNIÃO/SP
Alceu Moreira - MDB/RS
Gustavo Gayer - PL/GO
Dilceu Sperafico - PP/PR
Jorge Braz - REPUBLIC/RJ
Bibo Nunes - PL/RS
Marx Beltrão - PP/AL
João Maia - PP/RN
Jorge Goetten - REPUBLIC/SC
Allan Garcês - PP/MA
Diego Garcia - REPUBLIC/PR
Pedro Westphalen - PP/RS
Aluisio Mendes - REPUBLIC/MA
Capitão Alberto Neto - PL/AM
Paulo Azi - UNIÃO/BA
Pedro Lucas Fernandes - UNIÃO/MA
Joaquim Passarinho - PL/PA
Emidinho Madeira - PL/MG
Pr. Marco Feliciano - PL/SP
Sargento Fahur - PSD/PR
Franciane Bayer - REPUBLIC/RS
Gilson Marques - NOVO/SC
Julio Lopes - PP/RJ
Jeferson Rodrigues - REPUBLIC/GO
Mauricio Marcon - PODE/RS
Luiz Philippe de Orleans e Bragança - PL/SP
Sóstenes Cavalcante - PL/RJ
Henderson Pinto - MDB/PA
Mauricio do Vôlei - PL/MG
Altineu Côrtes - PL/RJ
Sanderson - PL/RS
Carlos Jordy - PL/RJ
Mario Frias - PL/SP
Zucco - PL/RS
Delegado Ramagem - PL/RJ
Ribamar Silva - PSD/SP
Caio Vianna - PSD/RJ
Rodrigo Estacho - PSD/PR
Sidney Leite - PSD/AM
Hugo Leal - PSD/RJ
Stefano Aguiar - PSD/MG
Padovani - UNIÃO/PR
Pastor Gil - PL/MA
Laura Carneiro - PSD/RJ
Doutor Luizinho - PP/RJ
Igor Timo - PSD/MG
Átila Lins - PSD/AM
Saulo Pedroso - PSD/SP
Reinhold Stephanes - PSD/PR
Luiz Gastão - PSD/CE
Luciano Amaral - PSD/AL
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
Rodrigo Valadares - UNIÃO/SE
Arthur Oliveira Maia - UNIÃO/BA
Luiz Lima - NOVO/RJ
Wellington Roberto - PL/PB
Paulinho da Força - SOLIDARI/SP
Elmar Nascimento - UNIÃO/BA
Kim Kataguiri - UNIÃO/SP
Vitor Lippi - PSDB/SP
Roberto Monteiro Pai - PL/RJ
Luisa Canziani - PSD/PR
Adilson Barroso - PL/SP
Ricardo Abrão - UNIÃO/RJ
Daniel Trzeciak - PSDB/RS
Otto Alencar Filho - PSD/BA
Diego Coronel - PSD/BA
Coronel Chrisóstomo - PL/RO
Nelson Barbudo - PL/MT
Luis Carlos Gomes - REPUBLIC/RJ
Pauderney Avelino - UNIÃO/AM
Marcel van Hattem - NOVO/RS
Luiz Fernando Vampiro - MDB/SC
Ricardo Salles - NOVO/SP
Coronel Assis - UNIÃO/MT
Rafael Simoes - UNIÃO/MG
José Rocha - UNIÃO/BA
Josivaldo Jp - PSD/MA
Julia Zanatta - PL/SC
Osmar Terra - PL/RS
Any Ortiz - CIDADANIA/RS
Junio Amaral - PL/MG
Ricardo Guidi - PL/SC
Vermelho - PP/PR
Silvye Alves - UNIÃO/GO
Pezenti - MDB/SC
Cabo Gilberto Silva - PL/PB
Charles Fernandes - PSD/BA
Soraya Santos - PL/RJ
Aureo Ribeiro - SOLIDARI/RJ
Luciano Vieira - REPUBLIC/RJ
Felipe Carreras - PSB/PE
David Soares - UNIÃO/SP
Marcos Soares - UNIÃO/RJ
Mersinho Lucena - PP/PB
Adolfo Viana - PSDB/BA
Beto Richa - PSDB/PR
Helena Lima - MDB/RR
Geraldo Resende - PSDB/MS
Isnaldo Bulhões Jr. - MDB/AL
Yury do Paredão - MDB/CE
Duda Ramos - MDB/RR
Alexandre Guimarães - MDB/TO
Lucio Mosquini - MDB/RO
Cobalchini - MDB/SC
Newton Cardoso Jr - MDB/MG
Átila Lira - PP/PI
Bebeto - PP/RJ
Sergio Souza - MDB/PR
Rogéria Santos - REPUBLIC/BA
Clarissa Tércio - PP/PE
Hercílio Coelho Diniz - MDB/MG
Arthur Lira - PP/AL
Julio Arcoverde - PP/PI
Luiz Antonio Corrêa - PP/RJ
Dr. Victor Linhalis - PODE/ES
Bruno Ganem - PODE/SP
Thiago de Joaldo - PP/SE
Tião Medeiros - PP/PR
Delegado da Cunha - PP/SP
Rodrigo Gambale - PODE/SP
Dr. Luiz Ovando - PP/MS
Zé Adriano - PP/AC
Zezinho Barbary - PP/AC
Nely Aquino - PODE/MG
Murilo Galdino - REPUBLIC/PB
Pedro Lupion - PP/PR
Marcelo Crivella - REPUBLIC/RJ
Marussa Boldrin - MDB/GO
João Leão - PP/BA
Ismael - PSD/SC
Pastor Claudio Mariano - UNIÃO/PA
General Girão - PL/RN
Adriana Ventura - NOVO/SP
Fabio Schiochet - UNIÃO/SC
Damião Feliciano - UNIÃO/PB
Raimundo Costa - PODE/BA
Paulo Abi-Ackel - PSDB/MG
Pastor Diniz - UNIÃO/RR
Fausto Jr. - UNIÃO/AM
Márcio Marinho - REPUBLIC/BA
Yandra Moura - UNIÃO/SE
Célio Silveira - MDB/GO
Aécio Neves - PSDB/MG
João Cury - MDB/SP
Fábio Teruel - MDB/SP
Ana Paula Leão - PP/MG
Rafael Prudente - MDB/DF
Ely Santos - REPUBLIC/SP
Renilce Nicodemos - MDB/PA
Olival Marques - MDB/PA
Ossesio Silva - REPUBLIC/PE
Alex Manente - CIDADANIA/SP
Márcio Biolchi - MDB/RS
Dr. Frederico - PRD/MG
Adail Filho - REPUBLIC/AM
Thiago Flores - REPUBLIC/RO
Daniel Freitas - PL/SC
Coronel Fernanda - PL/MT
Geraldo Mendes - UNIÃO/PR
Fatima Pelaes - REPUBLIC/AP
Zé Haroldo Cathedral - PSD/RR
Otoni de Paula - MDB/RJ
Antônia Lúcia - REPUBLIC/AC
André Fernandes - PL/CE