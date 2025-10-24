InícioPolítica
Reforma administrativa é protocolada na Câmara: veja deputados que assinaram

A PEC estabelece uma tabela única de remuneração para todo o serviço público brasileiro, institui uma medida de avaliação do desempenho dos servidores e restringe o pagamento dos supersalários

Apesar de ter sido protocolada na Câmara dos Deputados, ainda não há data para votação da proposta - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Apesar de ter sido protocolada na Câmara dos Deputados, ainda não há data para votação da proposta - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma administrativa foi protocolada na Câmara nesta sexta-feira, 24, após uma reação da Casa ao lobby dos penduricalhos e a ausência do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que emperraram o avanço da proposta.

O conteúdo da medida foi antecipado pelo Estadão. A PEC estabelece uma tabela única de remuneração para todo o serviço público brasileiro, institui uma medida de avaliação do desempenho dos servidores e restringe o pagamento dos supersalários.

Não há data para votação da proposta. O texto poderá ser votado diretamente no plenário e precisa do voto favorável de 308 deputados em dois turnos. A reforma também inclui um projeto de lei e um projeto de lei complementar.

Na última semana, um lobby silencioso em defesa de penduricalhos e supersalários e a ausência do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emperraram a reforma, levando o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes favoráveis à medida a reagir para protocolar a proposta na Casa.

Com a reação, a PEC atingiu as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar na Casa. Motta tem dito a aliados que quer a reforma aprovada como uma marca de sua gestão. Nos bastidores, parlamentares reconhecem que é difícil aprovar um texto neste governo, mas afirmam que é importante pautar a proposta para amadurecer o tema no Congresso.

Confira os deputados que assinaram a PEC da reforma administrativa:

Zé Trovão - PL/SC

Evair Vieira de Melo - PP/ES

Gilberto Abramo - REPUBLIC/MG

Toninho Wandscheer - PP/PR

Amaro Neto - REPUBLIC/ES

Delegado Caveira - PL/PA

Marangoni - UNIÃO/SP

Alceu Moreira - MDB/RS

Gustavo Gayer - PL/GO

Dilceu Sperafico - PP/PR

Jorge Braz - REPUBLIC/RJ

Bibo Nunes - PL/RS

Marx Beltrão - PP/AL

João Maia - PP/RN

Jorge Goetten - REPUBLIC/SC

Allan Garcês - PP/MA

Diego Garcia - REPUBLIC/PR

Pedro Westphalen - PP/RS

Aluisio Mendes - REPUBLIC/MA

Capitão Alberto Neto - PL/AM

Paulo Azi - UNIÃO/BA

Pedro Lucas Fernandes - UNIÃO/MA

Joaquim Passarinho - PL/PA

Emidinho Madeira - PL/MG

Pr. Marco Feliciano - PL/SP

Sargento Fahur - PSD/PR

Franciane Bayer - REPUBLIC/RS

Gilson Marques - NOVO/SC

Julio Lopes - PP/RJ

Jeferson Rodrigues - REPUBLIC/GO

Mauricio Marcon - PODE/RS

Luiz Philippe de Orleans e Bragança - PL/SP

Sóstenes Cavalcante - PL/RJ

Henderson Pinto - MDB/PA

Mauricio do Vôlei - PL/MG

Altineu Côrtes - PL/RJ

Sanderson - PL/RS

Carlos Jordy - PL/RJ

Mario Frias - PL/SP

Zucco - PL/RS

Delegado Ramagem - PL/RJ

Ribamar Silva - PSD/SP

Caio Vianna - PSD/RJ

Rodrigo Estacho - PSD/PR

Sidney Leite - PSD/AM

Hugo Leal - PSD/RJ

Stefano Aguiar - PSD/MG

Padovani - UNIÃO/PR

Pastor Gil - PL/MA

Laura Carneiro - PSD/RJ

Doutor Luizinho - PP/RJ

Igor Timo - PSD/MG

Átila Lins - PSD/AM

Saulo Pedroso - PSD/SP

Reinhold Stephanes - PSD/PR

Luiz Gastão - PSD/CE

Luciano Amaral - PSD/AL

Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS

Rodrigo Valadares - UNIÃO/SE

Arthur Oliveira Maia - UNIÃO/BA

Luiz Lima - NOVO/RJ

Wellington Roberto - PL/PB

Paulinho da Força - SOLIDARI/SP

Elmar Nascimento - UNIÃO/BA

Kim Kataguiri - UNIÃO/SP

Vitor Lippi - PSDB/SP

Roberto Monteiro Pai - PL/RJ

Luisa Canziani - PSD/PR

Adilson Barroso - PL/SP

Ricardo Abrão - UNIÃO/RJ

Daniel Trzeciak - PSDB/RS

Otto Alencar Filho - PSD/BA

Diego Coronel - PSD/BA

Coronel Chrisóstomo - PL/RO

Nelson Barbudo - PL/MT

Luis Carlos Gomes - REPUBLIC/RJ

Pauderney Avelino - UNIÃO/AM

Marcel van Hattem - NOVO/RS

Luiz Fernando Vampiro - MDB/SC

Ricardo Salles - NOVO/SP

Coronel Assis - UNIÃO/MT

Rafael Simoes - UNIÃO/MG

José Rocha - UNIÃO/BA

Josivaldo Jp - PSD/MA

Julia Zanatta - PL/SC

Osmar Terra - PL/RS

Any Ortiz - CIDADANIA/RS

Junio Amaral - PL/MG

Ricardo Guidi - PL/SC

Vermelho - PP/PR

Silvye Alves - UNIÃO/GO

Pezenti - MDB/SC

Cabo Gilberto Silva - PL/PB

Charles Fernandes - PSD/BA

Soraya Santos - PL/RJ

Aureo Ribeiro - SOLIDARI/RJ

Luciano Vieira - REPUBLIC/RJ

Felipe Carreras - PSB/PE

David Soares - UNIÃO/SP

Marcos Soares - UNIÃO/RJ

Mersinho Lucena - PP/PB

Adolfo Viana - PSDB/BA

Beto Richa - PSDB/PR

Helena Lima - MDB/RR

Geraldo Resende - PSDB/MS

Isnaldo Bulhões Jr. - MDB/AL

Yury do Paredão - MDB/CE

Duda Ramos - MDB/RR

Alexandre Guimarães - MDB/TO

Lucio Mosquini - MDB/RO

Cobalchini - MDB/SC

Newton Cardoso Jr - MDB/MG

Átila Lira - PP/PI

Bebeto - PP/RJ

Sergio Souza - MDB/PR

Rogéria Santos - REPUBLIC/BA

Clarissa Tércio - PP/PE

Hercílio Coelho Diniz - MDB/MG

Arthur Lira - PP/AL

Julio Arcoverde - PP/PI

Luiz Antonio Corrêa - PP/RJ

Dr. Victor Linhalis - PODE/ES

Bruno Ganem - PODE/SP

Thiago de Joaldo - PP/SE

Tião Medeiros - PP/PR

Delegado da Cunha - PP/SP

Rodrigo Gambale - PODE/SP

Dr. Luiz Ovando - PP/MS

Zé Adriano - PP/AC

Zezinho Barbary - PP/AC

Nely Aquino - PODE/MG

Murilo Galdino - REPUBLIC/PB

Pedro Lupion - PP/PR

Marcelo Crivella - REPUBLIC/RJ

Marussa Boldrin - MDB/GO

João Leão - PP/BA

Ismael - PSD/SC

Pastor Claudio Mariano - UNIÃO/PA

General Girão - PL/RN

Adriana Ventura - NOVO/SP

Fabio Schiochet - UNIÃO/SC

Damião Feliciano - UNIÃO/PB

Raimundo Costa - PODE/BA

Paulo Abi-Ackel - PSDB/MG

Pastor Diniz - UNIÃO/RR

Fausto Jr. - UNIÃO/AM

Márcio Marinho - REPUBLIC/BA

Yandra Moura - UNIÃO/SE

Célio Silveira - MDB/GO

Aécio Neves - PSDB/MG

João Cury - MDB/SP

Fábio Teruel - MDB/SP

Ana Paula Leão - PP/MG

Rafael Prudente - MDB/DF

Ely Santos - REPUBLIC/SP

Renilce Nicodemos - MDB/PA

Olival Marques - MDB/PA

Ossesio Silva - REPUBLIC/PE

Alex Manente - CIDADANIA/SP

Márcio Biolchi - MDB/RS

Dr. Frederico - PRD/MG

Adail Filho - REPUBLIC/AM

Thiago Flores - REPUBLIC/RO

Daniel Freitas - PL/SC

Coronel Fernanda - PL/MT

Geraldo Mendes - UNIÃO/PR

Fatima Pelaes - REPUBLIC/AP

Zé Haroldo Cathedral - PSD/RR

Otoni de Paula - MDB/RJ

Antônia Lúcia - REPUBLIC/AC

André Fernandes - PL/CE

 

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 24/10/2025 22:18
