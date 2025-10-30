Governo federal envia peritos da PF e da Força Nacional ao Rio

Os profissionais atuarão em áreas-chave da perícia criminal, como análise de locais de crime, balística, genética forense (para identificação de DNA) - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vai enviar ao Rio de Janeiro um grupo inicial de 20 peritos criminais da Polícia Federal para reforçar o trabalho das forças estaduais de segurança. A ação ocorre em meio à escalada da violência no estado. A medida foi comunicada pelo ministro Ricardo Lewandowski ao governador Cláudio Castro na tarde desta quinta-feira (30/10).

Além dos especialistas da PF, o governo federal mobilizou entre 10 e 20 peritos da Força Nacional de Segurança Pública, que atuarão de forma integrada com as equipes locais. O número de profissionais poderá ser ampliado, conforme a avaliação das autoridades.

Segundo Lewandowski, o envio dos peritos é o primeiro resultado concreto do escritório emergencial de combate ao crime organizado no Rio, iniciativa lançada na quarta-feira (29) no Palácio Guanabara.

“Esse escritório extraordinário foi criado para agilizar a comunicação entre as forças federais e estaduais de segurança. Não se trata de uma sede física, mas de um canal rápido para identificar e atender demandas urgentes. A chegada dos peritos é uma das primeiras respostas práticas desse esforço conjunto”, afirmou o ministro.

Os profissionais atuarão em áreas-chave da perícia criminal, como análise de locais de crime, balística, genética forense (para identificação de DNA), medicina legal e identificação de corpos. Também haverá reforço nos exames de necrópsia e nos trabalhos de criminalística voltados à elucidação de homicídios e confrontos armados.