Ex-ministros da Justiça criticam operação no Rio e mandam carta a Lula

Uma carta aberta escrita por cinco ex-ministros da Justiça foi enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticando a Operação Contenção, realizada na semana passada no Rio de Janeiro e que deixou 121 mortos. Eles consideram a operação “mal preparada e mal explicada". "Ffoi realizada uma operação de guerra, colocando as estruturas da Polícia do Estado do Rio de Janeiro em confronto com a totalidade da população ali residente e não somente com os grupos faccionados”, continua o texto.

O documento diz ainda que ataques repentinos não pode ser considerados adequados no enfrentamento de facções criminosas. “O fato de ter antecedente criminal não expressa — num Estado Democrático de Direito — licença para a eliminação sumária de quem quer que seja."

Eles pediram ainda que o presidente Lula acompanhe de perto as investigações do caso do Rio de Janeiro, sugerindo até mesmo a criação de uma Secretaria Especial da Presidência da República, com prerrogativas ministeriais.

A carta foi assinada pelos ministros aposentados José Carlos Dias, Miguel Reale Jr, Aloysio Nunes, Nelson Jobim e Tarso Genro. Até a mais recente atualização desta reportagem o Governo do Rio de Janeiro não havia se manifestado. O espaço está aberto para declarações.

