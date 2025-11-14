FAB confima gasto de R$ 345 mil para buscar ex-primeira-dama do Peru

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta sexta-feira (14/11) que o transporte da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, que pediu asilo político no Brasil no dia 15 de abril deste ano, custou aos cofres públicos R$ 345.013,56. Segundo o documento, a solicitação partiu do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, via Ministério das Relações Exteriores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A confirmação dos gastos foi confirmada em resposta ao Requerimento de Informação (RIC) 5716/2025, apresentado pelo deputado Marcel van Hattem (RS), líder do partido Novo, na Câmara dos Deputados. “Gastaram R$ 345 mil do dinheiro do povo para usar um FAB como Uber para buscar uma corrupta condenada no Peru e a ordem partiu diretamente do presidente Lula”, declarou Marcel van Hattem (Novo-RS), líder do Novo na Câmara.

De acordo com o documento, assinado pelo ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro Filho, a FAB disponibilizou o jato E-135 Shuttle (VC-99C), matrícula FAB 2560, para a missão que partiu de Brasília rumo a Lima, com escalas técnicas em Cuiabá. Todo o trajeto ocorreu entre os dias 15 e 16 de abril passado.

A FAB informou em sua resposta que o custo total foi de R$ 345.013,56, sendo R$ 318.009,20 em custos logísticos (combustível, manutenção/depreciação e horas de voo), R$ 7.547,62 em diárias de tripulação e R$ 19.456,74 em taxas aeroportuárias de handling. Ainda segundo o documento, a tripulação foi composta por seis militares, sendo três pilotos, um mecânico e dois comissários de voo.

Para Van Hattem o gasto demonstra a total desconexão com a realidade de gastos do governo Lula. “O próprio Ministério da Defesa confirmou que o pedido veio da Presidência da República. É um escândalo: o Brasil virou abrigo de corruptos, enquanto o pagador de imposto é quem banca a conta”, concluiu.

