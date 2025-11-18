CPI quer ouvir ex-deputado TH Joias sobre esquema ligado ao Comando Vermelho

TH Joias foi preso em setembro pela PF durante operação que investigou a atuação de líderes do CV no Complexo do Alemão - (crédito: Reprodução)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado deve analisar, na próxima reunião, o requerimento para convocar o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Santos, conhecido como TH Joias. A iniciativa foi apresentada nesta terça-feira (18/11) pelo relator do colegiado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

TH Joias foi preso em setembro pela Polícia Federal (PF) durante operação que investigou a atuação de líderes do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, em parceria com agentes públicos, entre eles, policiais militares, um delegado da PF e políticos. A investigação aponta que o grupo usava influência e conexões institucionais para manter atividades ilícitas e assegurar proteção ao esquema.

Segundo a PF, a organização teria se infiltrado na administração pública para garantir acesso a dados sigilosos, facilitar a entrada de armas vindas do Paraguai e adquirir equipamentos antidrones da China, revendidos inclusive para facções rivais. A operação, chamada Zargun, reacendeu o debate sobre a presença do crime organizado em estruturas do Estado.

Antes de ingressar na política, TH ganhou notoriedade no mercado de joias, com peças usadas por artistas e atletas como Vini Jr., Ludmilla, Léo Santana e MC Poze do Rodo. Sua prisão e o avanço das investigações ampliaram a atenção sobre possíveis conexões entre o setor público, o crime organizado e figuras públicas.

Durante a reunião da CPI de hoje, que ouviu o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o senador Alessandro Vieira pediu que o presidente do colegiado, Fabiano Contarato (PT-ES), inclua o requerimento de convocação na pauta do próximo encontro. Para o relator, o depoimento é essencial para esclarecer a participação do ex-parlamentar e a extensão da rede investigada.

Vieira destacou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra TH Joias envolve outras 14 pessoas, incluindo assessores parlamentares, policiais militares e um policial federal. Contarato concordou com a necessidade de avançar nas apurações e declarou que a CPI deve “subir o andar” para alcançar todos os agentes políticos e autoridades envolvidas em práticas criminosas.