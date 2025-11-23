InícioPolítica
Lula fala pela primeira vez sobre prisão de Bolsonaro: "Todo mundo sabe o que ele fez"

Declaração foi feita durante coletiva de imprensa realizada na manhã deste domingo (23/11), em segundo dia de G20

Presidente Lula fala com imprensa em evento do G20 - (crédito: Reprodução/CanalGov)
Presidente Lula fala com imprensa em evento do G20 - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou pela primeira vez, neste domingo (23/11), a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua participação no segundo dia da cúpula do G20, em Joanesburgo, na África do Sul.

Em resposta a perguntas sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Lula disse que não faria juízo sobre atos da Suprema Corte. “A primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado e teve todo direito à presunção de inocência. Foram pelo menos dois anos e meio de investigação, delação, julgamento. A Justiça decidiu e está decidido. Ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez”, afirmou o presidente.

Lula também reagiu ao comentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que demonstrou surpresa ao ser informado por repórteres sobre a prisão preventiva de Bolsonaro. “Eu acho que não tem nada a ver o comentário do Trump. Ele tem que saber que nós somos um país soberano, que nossa Justiça decide e o que decide aqui está decidido”.

No sábado (22), Trump hesitou ao falar sobre o assunto e afirmou ter conversado na noite anterior com “o cavalheiro de quem vocês estão falando”, acrescentando que pretendia encontrá-lo em breve. Informado da prisão, limitou-se a dizer que “é uma pena” e “muito ruim”.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 23/11/2025 09:32 / atualizado em 23/11/2025 09:38
