Plenário rejeita destaque do Novo e mantém supersalários para carreiras do TCU

Segundo cálculos dos técnicos da Câmara dos Deputados, os salários no Tribunal de Contas da União podem chegar a R$ 91,9 mil

Destaque foi rejeitado pela ampla maioria do plenário, com 88 votos a favor da proposta e 313 contra a supressão do artigo - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
Destaque foi rejeitado pela ampla maioria do plenário, com 88 votos a favor da proposta e 313 contra a supressão do artigo

O partido Novo foi a única bancada a votar na Câmara dos Deputados contra os supersalários para servidores do Tribunal de Contas da União (TCU). A proposta aprovada na quarta-feira (26/11), em plenário, institui licença remunerada cumulada com indenização futura pelo período não usufruído, estabelecendo, segundo a legenda, um mecanismo que gera despesa obrigatória de caráter continuado, com impacto permanente e não autorizado pelas regras fiscais constitucionais vigentes.

Para a bancada, a medida amplia privilégios e cria um precedente para a abertura de brechas que fragilizam pilares fiscais como o teto de gastos e o teto constitucional remuneratório. 

Para o deputado Luiz Lima (Novo-RJ), o dispositivo gera uma dupla vantagem ao servidor, com efeitos orçamentários sem respaldo nas normas fiscais constitucionais. “Esse tipo de benefício abre caminho para supersalários e mais privilégios pagos pelo pagador de impostos. O Novo tem sido o único partido a votar com responsabilidade e contra privilégios, sempre pensando em quem sustenta o Estado e dizendo não a gastos permanentes que só aumentam a conta para a população”, destacou.

A bancada reforça que o controle de despesas obrigatórias é peça-chave para o equilíbrio das contas públicas, sobretudo em um contexto de pressão crescente sobre o orçamento federal e de demandas sociais urgentes. A criação de indenizações vinculadas a licenças remuneradas, segundo o partido, pode estimular futuras tentativas de benefícios semelhantes a outras carreiras, com impactos elevados e duradouros nas finanças do país.

O destaque foi rejeitado pela ampla maioria do plenário, com apenas 88 votos a favor da proposta e 313 contrários à supressão do artigo. Com isso, o texto original foi mantido e aprovado.

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 28/11/2025 17:14 / atualizado em 28/11/2025 17:15
