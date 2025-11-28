InícioPolítica
Lula fará pronunciamento para celebrar isenção do Imposto de Renda

Fala será exibida em rede nacional às 20h30 no domingo (30/11), e terá pouco mais de seis minutos de duração. Medida é uma das principais apostas do petista para 2026

No pronunciamento, Lula vai destacar a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês, aposta para turbinar popularidade em 2026 - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará neste domingo (30/11) um pronunciamento em rede nacional para exaltar a sanção da lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil por mês. O vídeo, com duração de seis minutos e 14 segundos, será exibido às 20h30 na Rede Nacional de Rádio e Televisão.

A lei foi sancionada na quarta-feira (28) durante evento no Palácio do Planalto, e é uma das principais apostas para alavancar a popularidade do petista nas eleições do ano que vem.

Segundo o governo, texto vai beneficiar 15 milhões de brasileiros, sendo 5 milhões com a isenção total, e 10 milhões com descontos no valor cobrado atualmente do IR. Salários de até R$ 7.350 terão redução no imposto cobrado.

A isenção passa a valer em 2026, e estará presente nos contracheques pagos a partir de fevereiro. Integrantes do governo equivalem a medida a um "14º salário" para os trabalhadores no ano que vem. Atualmente, estão isentos salários de até R$ 2.259.

Como compensação, a lei também aplica uma taxa extra progressiva de até 10% sobre rendas de mais de R$ 600 mil por ano, o que afetará cerca de 140 mil contribuintes.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 28/11/2025 21:03
